Nechtěla se stát někým, komu se lidé vyhýbají a koho se bojí. Chtěla žít tak dlouho, aby si mohla pochovat Annino dítě a vědět, že je to její vnouče. Chtěla vidět Lydii hrát v něčem, na co by byla pyšná. Chtěla vidět Toma, jak se zamiluje. Chtěla přečíst každou knihu, kterou mohla.
Alice Howland je hrdá na život, který si tak tvrdě vybudovala. V padesáti letech je profesorkou kognitivní psychologie na Harvardu a světově uznávanou odbornicí na lingvistiku, má úspěšného manžela a tři dospělé děti.
Když se u ní stále častěji projevuje dezorientace a zapomnětlivost, tragická diagnóza navždy změní její život - i její vztah k rodině a k okolnímu světu. Alice se ocitá v prudké sestupné spirále Alzheimerovy choroby. Je jí teprve 50 let.
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Zatímco dříve stavěla svou hodnotu a identitu na svém proslulém a respektovaném akademickém životě, nyní musí přehodnotit svůj vztah s manželem, svá očekávání od dětí i své představy o sobě samé a svém místě ve světě.
Působivý román napsala americká neurovědkyně Lisa Genova. V roce 2014 se dočkal také filmové verze, kterou režírovali Richard Glatzer a Wash Westmoreland. Hlavní roli si zahrála Julianne Moore.
Audioknihu čte Martina Hudečková.