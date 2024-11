Zůstat na světě o den déle, nebo nechat zmizet kočky? E-kniha zdarma

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že brzo zemřete? A co teprve tehdy, kdyby se před vámi zjevil Ďábel s nabídkou, že vám život prodlouží? Má to však jeden háček. Za každý den vašeho života navíc musí ze světa něco nadobro zmizet.

Přesně v takové situaci se ocitne hrdina románu Kdyby ze světa zmizely kočky - pošťák, který žije v malém bytě se svým kocourem jménem pan Zelí. Jednoho dne mu lékař oznámí, že mu kvůli nádoru na mozku už nezbývá moc času. Objeví se však Ďábel s nabídku, která se zdánlivě neodmítá. Hrdina pak každý den musí čelit volbě, zda nechá něco trvale zmizet ze světa, aby na něm on sám mohl zůstat o den déle.

Situace na hranici mezi životem a smrtí ho donutí přehodnotit nejen cenu každodenních samozřejmostí, ale také svůj vlastní dosavadní život. Příběh o tom, co je v lidském životě skutečně důležité, se dočkal obrovského úspěchu nejen v Japonsku, ale díky mnoha překladům i jinde ve světě. V roce 2016 byl dokonce zfilmován.

Napsal ho Genki Kawamura, který se dlouho živil jako filmový producent – stojí například za snímky Muž z vlaku, Zpověď nebo To bylo tvé jméno. Po úspěchu knižní prvotiny Kdyby ze světa zmizely kočky následovala další díla jako Stomilionový muž nebo Květiny.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně