Káva na celý rok zdarma! Vyhrajte luxusní pákový kávovar Philips i se zásobami

Pákový kávovar Philips Barista Brew v sobě spojuje elegantní evropský design s promyšlenými funkcemi, díky nimž bude příprava oblíbeného nápoje snadná, rychlá a přesná. Přístroj je vybaven kovovým mlýnkem s patnácti úrovněmi jemnosti mletí, který vám umožní experimentovat s chutěmi od silného espressa až po jemnější americké kávy. Dvojitá nádoba na kávová zrna, která pojme až 280 gramů, je vybavena speciálním těsněním, aby káva zůstala čerstvá a zachovala si své aroma do posledního zrnka.

Příprava pravého espressa je díky tomuto přístroji skutečně jednoduchá. Kávovar disponuje profesionálním 58mm portafiltrem z nerezové oceli, jaký používají baristé v kavárnách. Díky širšímu rozvodu vody připravíte espresso s vyváženou extrakcí, plnou chutí a jemnou, hustou pěnou. Milovníky americana zase potěší možnost jeho rychlé přípravy stisknutím jediného tlačítka, díky integrovanému vývodu horké vody.

Vytváření mléčných specialit jako cappuccino či latte macchiato je rovněž hračka. Kávovar je vybaven 450ml konvičkou na mléko, která díky výkonné trysce na páru vytvoří sametově jemnou mléčnou pěnu vhodnou i pro latte art. Teplotní proužek na konvičce vám ukáže správnou teplotu mléka, a vy si tak doma snadno připravíte nápoj jako ze své oblíbené kavárny.

S přípravou espressa si poradí i úplný začátečník. Kávovar je totiž doplněný kalibrovaným tamperem pro snadné pěchování mleté kávy, který zajistí rovnoměrné a správné zarovnání kávy bez rizika poškození pracovní desky. Díky integrovanému manometru budete navíc mít jistotu, že extrakce probíhá při ideálním tlaku.

A co by byl perfektní kávovar bez perfektní kávy? Výherce se kromě samotného přístroje může těšit také na roční zásobu kvalitní kávy z holešovické pražírny Mezzo Caffé. Ta praží kávová zrna z nejlepších oblastí Guatemaly, Brazílie, Hondurasu a dalších zemí světa. Do rukou se vám tak dostane celkem tříkilogramová zásoba vynikajících zrn různých chuťových profilů, která s přehledem vystačí po celý rok.

Co získají členové iDNES Premium?

Kolik kávy vypije průměrný Čech? Podle údajů Českého statistického úřadu je to v průměru 3 kilogramy kávy na osobu ročně. Patříme mezi přední konzumenty kávy na světě, ale například na Finsko se spotřebou 12 kg kávy na osobu ročně zdaleka nemáme.

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, můžete vyhrát pákový kávovar Philips Barista Brew.

Výhru do soutěže věnovala a spoluorganizátorem soutěže je společnost Versuni.