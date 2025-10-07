  • Úterý 7. října 2025 Justýna

Karlos Vémola se opět utká s rapperem Marpem v O2 areně! Přednostní vstupenky

Legendární souboj, který před čtyřmi lety rozpoutal obrovský zájem fanoušků bojových sportů, se vrací. Karlos „Terminátor“ Vémola a rapper a bojovník Marpo znovu stanou proti sobě — tentokrát pod hlavičkou organizace Hell Boxing Kings. Velkolepá odveta se uskuteční 14. února 2026 v pražské O2 areně. Členové iDNES Premium mají jedinečnost příležitost zakoupit si ty nejlepší vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje.

Karlos Vémola opět v O2 areně

Karlos Vémola opět v O2 areně | foto: Ticketportal.cz

Momentka z boxerského souboje Karlos Vémola vs. Otakar Petřina alias Marpo
Momentka z boxerského souboje Karlos Vémola vs. Otakar Petřina alias Marpo
Momentka z boxerského souboje Karlos Vémola vs. Otakar Petřina alias Marpo
Souboj Vémola vs. Marpo se odehraje v O2 areně
Vstupenky na večer Hell Boxing Kings 11 v O2 areně se pro veřejnost začnou prodávat od středy 8. 10. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ty nejlepší vstupenky zakoupit již od úterý 7. 10. od 11 hodin.

Když se Karlos Vémola a Marpo utkali poprvé, sledovala souboj celá republika. Výsledek tehdy provázely emoce a kontroverze – a dokonce zaujal i ambasadora organizace Hell Boxing Kings, legendárního boxera Roye Jonese Jr. Ten po společné analýze zápasu prohlásil, že tento duel si jednoznačně zaslouží odvetu. A právě ta nyní přichází.

Momentka z boxerského souboje Karlos Vémola vs. Otakar Petřina alias Marpo

Vémola, který má na kontě 38 vítězství z organizací UFC a Oktagon MMA, se poprvé představí v ringu Hell Boxing Kings. Marpo, známý nejen jako úspěšný rapper, ale i zkušený thajboxer a boxer, porazil v minulosti například Rytmuse a nyní má šanci na odplatu. Dokáže ji využít zapsat si největší výhru kariéry? Nebo Terminátor potvrdí svou dominanci i v boxerském ringu?

Silná karta s Attilou Véghom i Petrem „Monstrem“ Knížetem

Objetí soupeřů. Karlos Vémola symbolicky uzavřel rivalitu s Attilou Véghem.

Zajímavý duel nabídne také návrat bývalého šampiona Bellatoru Attily Végha, který po několikaleté pauze přijal výzvu talentovaného vyzyvatele Immanuela Adenubiho – vycházející hvězdy těžké váhy HBK. Adenubi loni ve své kategorii jednoznačně dominoval a nyní chce dokázat, že patří mezi nejlepší evropské boxery. Végh reagoval jasně: „Nejsem žádný evropský Jake Paul. Až skončím s tebou, čeká mě Terminátor.“

Další atraktivní střet se odehraje mezi dvěma výraznými postavami československé MMA scény – Petrem „Monstrem“ Knížetem a Gáborem Borárosem. Kníže, který v minulosti porazil například Davida Kozmu, se po výhře nad Rytmusem vrací do boxerského ringu. Boráros má v HBK za sebou několik vítězství, mimo jiné nad maďarským olympionikem a sumistou Sándorem Bárdosim.

Nová organizace míří do Česka

Hell Boxing Kings (HBK) je nová evropská boxerská organizace, která propojuje profesionální sport s prvky show a celebritního světa. Projekt vznikl s podporou značky HELL ENERGY a jeho ambasadorem je devítinásobný světový šampion Roy Jones Jr. Série turnajů se odehrává napříč Evropou a nabízí nejen špičkové zápasy, ale i výrazný divácký zážitek. Pražská O2 arena se stane jednou z prvních velkých zastávek HBK na evropském kontinentu.

