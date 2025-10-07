Karlos Vémola se opět utká s rapperem Marpem v O2 areně! Přednostní vstupenky

Vstupenky na večer Hell Boxing Kings 11 v O2 areně se pro veřejnost začnou prodávat od středy 8. 10. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ty nejlepší vstupenky zakoupit již od úterý 7. 10. od 11 hodin.
Když se Karlos Vémola a Marpo utkali poprvé, sledovala souboj celá republika. Výsledek tehdy provázely emoce a kontroverze – a dokonce zaujal i ambasadora organizace Hell Boxing Kings, legendárního boxera Roye Jonese Jr. Ten po společné analýze zápasu prohlásil, že tento duel si jednoznačně zaslouží odvetu. A právě ta nyní přichází.
Vémola, který má na kontě 38 vítězství z organizací UFC a Oktagon MMA, se poprvé představí v ringu Hell Boxing Kings. Marpo, známý nejen jako úspěšný rapper, ale i zkušený thajboxer a boxer, porazil v minulosti například Rytmuse a nyní má šanci na odplatu. Dokáže ji využít zapsat si největší výhru kariéry? Nebo Terminátor potvrdí svou dominanci i v boxerském ringu?
Silná karta s Attilou Véghom i Petrem „Monstrem“ Knížetem
Zajímavý duel nabídne také návrat bývalého šampiona Bellatoru Attily Végha, který po několikaleté pauze přijal výzvu talentovaného vyzyvatele Immanuela Adenubiho – vycházející hvězdy těžké váhy HBK. Adenubi loni ve své kategorii jednoznačně dominoval a nyní chce dokázat, že patří mezi nejlepší evropské boxery. Végh reagoval jasně: „Nejsem žádný evropský Jake Paul. Až skončím s tebou, čeká mě Terminátor.“
Další atraktivní střet se odehraje mezi dvěma výraznými postavami československé MMA scény – Petrem „Monstrem“ Knížetem a Gáborem Borárosem. Kníže, který v minulosti porazil například Davida Kozmu, se po výhře nad Rytmusem vrací do boxerského ringu. Boráros má v HBK za sebou několik vítězství, mimo jiné nad maďarským olympionikem a sumistou Sándorem Bárdosim.
Nová organizace míří do Česka
Hell Boxing Kings (HBK) je nová evropská boxerská organizace, která propojuje profesionální sport s prvky show a celebritního světa. Projekt vznikl s podporou značky HELL ENERGY a jeho ambasadorem je devítinásobný světový šampion Roy Jones Jr. Série turnajů se odehrává napříč Evropou a nabízí nejen špičkové zápasy, ale i výrazný divácký zážitek. Pražská O2 arena se stane jednou z prvních velkých zastávek HBK na evropském kontinentu.