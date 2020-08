Film, který byl zakázán ve více než 50 zemích. Podívejte se zdarma na Kanibaly

V době svého uvedení na začátku osmdesátých let byli filmoví Kanibalové doslova skandálním dílem. Snímek režírovaný Ruggerem Deodatem podle scénáře Gianfranca Clericiho zobrazuje hostinu kanibalů, je plný krve, masa i násilných sexuálních praktik.

Do pralesů v Jižní Americe odjíždí čtyřčlenná skupina mladých reportérů, aby natočili unikátní záběry s domorodci, kteří se ještě nesetkali s bílým člověkem. Naleznou kmen údajných lidojedů, kteří však o bílé návštěvníky nejeví přílišný zájem. Mladí reportéři se je proto pokusí vyrušit z jejich poklidného života.



Nakonec se jim skutečně podaří natočit mimořádně autentické záběry kanibalských orgií. Za svou troufalost však zaplatí až příliš vysokou cenu. Hlavním chodem se totiž mají stát oni sami.



Když se reportéři dlouhou dobu nevracejí domů, do amazonských pralesů je vyslána záchranná mise. Slavný antropolog Harold Monroe najde ostatky všech filmařů, ale také materiály, které stihli natočit. Nahrávky se svým týmem doveze do New Yorku. Extrémně drastická podívaná může začít.



Zakázaný film Pozdvižení, které Kanibalové způsobili, bylo skutečně nevídané. Režiséra Ruggera Deodata v Itálii dokonce zatkli za oplzlost. Zakázán byl snímek ve více než padesáti zemích, včetně Itálie, Velké Británie, Austrálie nebo Norska. Odpůrci kritizují především nadměrné množství krve, sexuálního násilí a také skutečné utrpení šesti zvířat, která byla pro účely natáčení krutě zabita. V roce 2006 označil magazín Entertainment Weekly Kanibaly za šestý nejkontroverznější film všech dob.