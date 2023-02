Kam se poděl můj sexuální život? Trampoty matky v e-knize s 50% slevou

„Je normální, že to vaše pračka dělá častěji než vy, že?“ ptá se hrdinka zábavného příběhu. Ten je svou nadsázkou a břitkým humorem přirovnáván například k Deníku Bridget Jonesové.

„Probouzím se, oči mám ještě slepené. Jsou to dva roky, šest měsíců a tři hodiny, co jsem si naposledy holila nohy. I kalhotky s lamami, které mám na sobě, zažily už lepší časy. Mám sedm minut, než se probudí děti a než se ke mně natlačí manžel. ‚Au,‘ vykřikne, když v zádech ucítí kostku lega,“ líčí žena jednu ze svých každodenních situací.

Jednoho rána ji však čeká vytržení z rutiny. Když schází v županu dolů, najde něco, co patří jejímu muži. Něco, co ve svatebním slibu určitě nebylo. A buď to manžele spojí, nebo zlomí.

Kniha Kam se poděl můj sexuální život? je dílem britské spisovatelky Kristen Bailey. Patří do oblíbené série Sestry Callaghanovy, v nichž líčí většinou humorné situace těchto ženských hrdinek.

Jak získat e-knihu s 50% slevou Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte aplikovanou slevu 50 % a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně