První Češka zdolala obávanou horu: Vstupenky na film K2 vlastní cestou zdarma

Výstup Kláry Kolouchové na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch. Ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle.

Co pohání ženu, manželku a matku dvou dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stejně sobecké jako muži?

Odpověď na otázky a pohled na jedinečnou cestu až na vrchol K2 přináší dokument renomované filmařky Jany Počtové, autorky ceněných dokumentů Generace Singles a Nerodič. Hlavní hrdinka a režisérka spolu po dva roky sdílely období náročných příprav, pochyby, těžká loučení, krize i předchozí neúspěšný pokus.



Jana Počtová společně s kameramanem zachytila atmosféru a dění expedice až do základního tábora, film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu.

„Z výšky 8.300 m n.m. jsme museli během čtyřiadvaceti hodin sestoupit zpět až do základního tábora. Následovala velká porada, jestli se pustit do druhého pokusu, nebo to zabalit. Debata byla hodně kontroverzní - spousta pro a proti. Ostatní týmy to více méně vzdaly. Rozhodli jsme se pro druhý - poslední pokus,“ popisuje Klára Kolouchová zásadní a těžké momenty své výpravy.

Překonávání vlastních limitů a hluboká cesta do nitra hlavní hrdinky jsou pro K2 vlastní cestou stejně důležité jako samotný výstup a zdolání hory. „ K2 pro mě byla jen jakousi metaforou Klářina vnitřního cíle. Film je o křehkém hledání rovnováhy mezi povinnostmi, těžce vysvětlitelnou touhou zdolat nezdolatelné a o potřebě vymezit se vůči společenským očekáváním,” přibližuje režisérka Jana Počtová.

