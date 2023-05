Legendární Judas Priest míří na turné i do O2 areny. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Judas Priest Sledovat O2 arena a universum Sledovat Rock

V roce 2022 byla tato nejvytíženější kapela uvedena do Rock & Rollové síně slávy - na začátku téhož roku vyrazila na přeložené světové turné na podporu 50. výročí kapely, které zahrnovalo koncerty v USA, Evropě, Mexiku a Jižní Americe.

V roce 2023 kapela pokračuje v práci na novém studiovém albu, které by mělo vyjít začátkem příštího roku a v tom dalším se ikony vydají na své další světové turné, které začne ve Velké Británii, poté bude pokračovat v Evropě a následně v USA a dalších zemích. V pražské O2 areně vystoupí 29. března 2024 se spoustou hostů.

Rob Halford, frontman kapely Judas Priest na Masters of Rock

Dá se říci, že Judas Priest si i nadále drží pozici jedné z největších a nejlepších britských kapel, které vznikly za posledních více než 50 let. Je jen málo heavymetalových kapel, kterým se během své téměř padesátileté kariéry podařilo dosáhnout takových výšin jako Judas Priest. Pořád se drží na vrcholu, což dokazuje například album Firepower z roku 2018, které se stalo nejprodávanějším v jejich kariéře a vysloužilo si i několik cen včetně Grammy.

Judas Priest vznikli v roce 1969 v anglickém Birminghamu (v oblasti, kde se podle mnohých zrodil heavy metal). Rob Halford, Glenn Tipton, K. K. Downing a Ian Hill tvořili jádro hudebníků (spolu s několika různými bubeníky v průběhu let), kteří změnili tvář heavy metalu. Judas Priest získali světovou proslulost v 70. a 80. letech 20. století díky albům jako jsou Stained Class, British Steel a Screaming for Vengeance. Album British Steel z roku 1980, které obsahovalo hity jako Breaking the Law a Living After Midnight, je považováno za jedno z nejvýznamnějších alb heavy metalu. Jejich hudba byla inovativní a kombinovala prvky tradičního rocku a metalu s novými zvukovými experimenty, což přispělo k vytvoření zcela unikátního stylu.

Vstupenky na pražský koncert v O2 areně, kde budou hosty Saxon a Uriah Heep, se začnou pro veřejnost prodávat ve čtvrtek 1. 6. v 10 hodin. Díky iDNES Premium si ale můžete vstupenky zakoupit již od pondělí 29. 5. od 10 hodin.