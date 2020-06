Jitka Zelenková s písněmi pro klidnou atmosféru. Album Intimity zdarma

Jitka Zelenková - Best Of Kolekce největších hitů vyšla k příležitosti zpěvaččiných nedávných sedmdesátých narozenin. Sama Zelenková vybrala a chronologicky sestavila 21 zásadních písní, které představují pět desetiletí let jejího zpívání - jsou mezi nimi hity jako Máme si co říct nebo Bez lásky láska není. Výběr je k dostání na Supraphonline.