Jiří Procházka se vrací do UFC. S iDNES Premium uvidíte UFC 320 se slevou

Procházka patří mezi nejvýraznější evropské postavy UFC. První český šampion organizace se do klece vrací po období, kdy upřednostnil studium a krátce se vzdálil od titulových soubojů. Teď má znovu před sebou jasný cíl – vítězství nad americkým postojářem Rountreem, které by mu otevřelo cestu k další šanci o pás. Oba muže v posledních letech dokázal zastavit jen Alex Pereira, jejich konfrontace tak přitahuje velkou pozornost.
Turnaj UFC 320 nabídne i odvetu Pereiry s Magomedem Ankalaevem, která určí vládce polotěžké divize. Celý večer tak slibuje atraktivní podívanou nejen pro české fanoušky.
Rountree je známý tvrdými údery a odolností, Procházka zase svou nepředvídatelností a schopností proměnit zápas během pár sekund. Oba navíc bojují s vědomím, že vítěz se ocitne na prahu titulového duelu. „Jde o zápas, který může rozhodnout o mé další cestě,“ naznačil Procházka už před odletem do Las Vegas.
Co získají členové iDNES Premium?
Díky členství v iDNES Premium můžete získat 20% slevu na balíček internetové televize Telly s názvem Sport na 30 dní, který vás tak vyjde na 280 Kč.
Obsahuje celkem 23 sportovních kanálů včetně Nova Sport 6 HD, kde lze UFC přenosy sledovat. Kompletní přehled kanálů najdete zde.
Výhodou Telly je i sedmidenní archiv, takže zápasy lze sledovat zpětně, a možnost sledování až na šesti zařízeních současně. Fanoušci MMA si tak přenos mohou užít doma, na cestách i na dovolené.
Nabídka je platná jen pro nové účty u internetové televize Telly nebo pro účty, na kterých v současnosti není žádné jiné předplatné.