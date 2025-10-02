Jiří Procházka se vrací do UFC. S iDNES Premium uvidíte UFC 320 se slevou

  • Čtvrtek 2. října 2025 Olívie, Oliver

Český samuraj Jiří Procházka se vrací do oktagonu a v noci ze 4. na 5. října ho čeká klíčový duel na galavečeru UFC 320 v Las Vegas. Soupeřem mu bude tvrdý Khalil Rountree Jr. Přímý přenos poběží na Nova Sport 6 v rámci internetové televize Telly. Členové iDNES Premium si balíček Sport, který přenos zpřístupní, mohou pořídit se slevou 20 %.

Procházka patří mezi nejvýraznější evropské postavy UFC. První český šampion organizace se do klece vrací po období, kdy upřednostnil studium a krátce se vzdálil od titulových soubojů. Teď má znovu před sebou jasný cíl – vítězství nad americkým postojářem Rountreem, které by mu otevřelo cestu k další šanci o pás. Oba muže v posledních letech dokázal zastavit jen Alex Pereira, jejich konfrontace tak přitahuje velkou pozornost.

Turnaj UFC 320 nabídne i odvetu Pereiry s Magomedem Ankalaevem, která určí vládce polotěžké divize. Celý večer tak slibuje atraktivní podívanou nejen pro české fanoušky.

Rountree je známý tvrdými údery a odolností, Procházka zase svou nepředvídatelností a schopností proměnit zápas během pár sekund. Oba navíc bojují s vědomím, že vítěz se ocitne na prahu titulového duelu. „Jde o zápas, který může rozhodnout o mé další cestě,“ naznačil Procházka už před odletem do Las Vegas.

Díky členství v iDNES Premium můžete získat 20% slevu na balíček internetové televize Telly s názvem Sport na 30 dní, který vás tak vyjde na 280 Kč.

Obsahuje celkem 23 sportovních kanálů včetně Nova Sport 6 HD, kde lze UFC přenosy sledovat. Kompletní přehled kanálů najdete zde.

Výhodou Telly je i sedmidenní archiv, takže zápasy lze sledovat zpětně, a možnost sledování až na šesti zařízeních současně. Fanoušci MMA si tak přenos mohou užít doma, na cestách i na dovolené.

Nabídka je platná jen pro nové účty u internetové televize Telly nebo pro účty, na kterých v současnosti není žádné jiné předplatné.

