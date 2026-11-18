Poslední tři zápasy Jiřího Procházky v organizaci UFC znamenaly pro české fanoušky ponocování nebo budík nastavený na brzké ranní hodiny. Tentokrát si ale elitní MMA užijete v ideálním večerním čase. Turnaj UFC Fight Night hostí v sobotu 21. listopadu ABHA Arena v katarském Dauhá a hlavní karta startuje už v 19:00 našeho času.
Sledujte přenos na Telly
Přímý přenos hlavní karty vysílá stanice Nova Sport 6. Na internetové televizi Telly ji najdete v balíčku Sport, který můžete sledovat na chytré televizi, v mobilu i na webu. A pokud nestihnete samotný začátek, o nic nepřijdete – celý přenos je k dispozici až 7 dní zpětně.
Souboj Procházky s Navajem Stirlingem je hlavním zápasem celého večera, český bojovník tak do oktagonu nastoupí jako poslední. Přesný čas jeho nástupu organizace UFC zatím neoznámila, bude se odvíjet od průběhu předchozích duelů na hlavní kartě.
Těžká zkouška proti neporaženému dravci
Procházka, kterému aktuálně patří druhé místo v žebříčku polotěžké váhy, se chce po dubnové porážce s Carlosem Ulbergem vrátit na vítěznou vlnu. Do cesty se mu ale staví mimořádně nebezpečný soupeř. Pátý muž žebříčku Navajo Stirling v profesionálním MMA ještě nepoznal přemožitele – na kontě má čistou bilanci 11 výher a žádnou porážku.
Novozélanďan vyhrál všech šest svých dosavadních startů v UFC, z toho poslední tři ukončil před limitem. V srpnu si navíc v prvním kole poradil i s bývalým šampionem Janem Błachowiczem. Pikantní je i fakt, že trénuje v prestižním gymu City Kickboxing po boku současného šampiona Carlose Ulberga, který Procházku na jaře porazil.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Pět vylosovaných výherců získá každý jeden přístup k balíčku Sport internetové televize Telly na 30 dní. Vedle souboje Jiřího Procházky s Navajem Stirlingem tak budou moci během následujícího měsíce sledovat i další sportovní přenosy z nabídky balíčku.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
A kdyby se na vás tentokrát neusmálo štěstí, Telly má do 30. listopadu 2026 akční ceny: balíček Sport na týden vyjde na 272 Kč (místo běžných 340 Kč) a na měsíc za 312 Kč (místo 390 Kč).
Výhry do soutěže věnovala a spoluorganizátorem je internetová televize Telly.