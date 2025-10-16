Jiří Korn zakončí svou koncertní cestu projektem Korncept. Přednostní vstupenky

Oficiální prodej pro veřejnost začne v pondělí 20. října od 9 hodin, ale díky členství v iDNES Premium můžete vstupenky na ta nejlepší místa zakoupit již od čtvrtka 16. října od 9 hodin.
K®️NCEPT nese podtitul „To nejlepší na konec“ a představuje ohlédnutí za výjimečnou kariérou Jiřího Korna. Ten byl vždy mistrem v propojování umění a zábavy – a právě tuto kombinaci přináší i jeho nový projekt. Diváci se mohou těšit na originální scénografii, atmosférické projekce, imerzivní zvuk i precizně připravené hudební a taneční momenty, které jsou pro „kornovský“ styl typické.
K®️NCEPT nabízí spojení různých žánrů, profesí a vizuálních prvků tak, aby se diváci ocitli doslova uprostřed dění. Korn a jeho tým slibují podívanou, která nebude jen koncertem, ale komplexním zážitkem.
Umělec, který změnil český pop
Jiří Korn patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby posledních desetiletí. Kariéru odstartoval koncem 60. let v legendární skupině Rebels, později působil ve vokálním kvartetu 4TET a zanechal stopu jako sólista s hity jako Yvetta, Zpívat jako déšť nebo Díky.
Zářil také na muzikálových jevištích — v projektech jako Dracula, Bídníci nebo Carmen — a díky svému charakteristickému stylu se stal jedním z nejuniverzálnějších umělců české scény. Za svou kariéru získal řadu ocenění a jeho koncertní projekty jsou známé precizním zpracováním i výjimečnou atmosférou.