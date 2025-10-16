  • Čtvrtek 16. října 2025 Havel

Jiří Korn zakončí svou koncertní cestu projektem Korncept. Přednostní vstupenky

Legenda české hudební scény Jiří Korn se vrací na pódia s mimořádným projektem K®️NCEPT, který uzavře kruh jeho velkých koncertních programů. Exkluzivní série tří vystoupení se uskuteční 16., 17. a 18. října 2026 v Kongresovém centru Praha a slibuje jedinečný zážitek plný hudby, tance a show. Členové iDNES Premium mají možnost zakoupit vstupenky na ta nejlepší místa ještě před začátkem veřejného prodeje.

Korncept Jiřího Korna v Kongresovém centru

Korncept Jiřího Korna v Kongresovém centru | foto: Ticketportal

Oficiální prodej pro veřejnost začne v pondělí 20. října od 9 hodin, ale díky členství v iDNES Premium můžete vstupenky na ta nejlepší místa zakoupit již od čtvrtka 16. října od 9 hodin.

K®️NCEPT nese podtitul „To nejlepší na konec“ a představuje ohlédnutí za výjimečnou kariérou Jiřího Korna. Ten byl vždy mistrem v propojování umění a zábavy – a právě tuto kombinaci přináší i jeho nový projekt. Diváci se mohou těšit na originální scénografii, atmosférické projekce, imerzivní zvuk i precizně připravené hudební a taneční momenty, které jsou pro „kornovský“ styl typické.

K®️NCEPT nabízí spojení různých žánrů, profesí a vizuálních prvků tak, aby se diváci ocitli doslova uprostřed dění. Korn a jeho tým slibují podívanou, která nebude jen koncertem, ale komplexním zážitkem.

Zpěvák, herec a tanečník Jiří Korn oslavil v pražské O2 areně sedmdesáté narozeniny.

Umělec, který změnil český pop

Jiří Korn patří k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby posledních desetiletí. Kariéru odstartoval koncem 60. let v legendární skupině Rebels, později působil ve vokálním kvartetu 4TET a zanechal stopu jako sólista s hity jako Yvetta, Zpívat jako déšť nebo Díky.

Zářil také na muzikálových jevištích — v projektech jako Dracula, Bídníci nebo Carmen — a díky svému charakteristickému stylu se stal jedním z nejuniverzálnějších umělců české scény. Za svou kariéru získal řadu ocenění a jeho koncertní projekty jsou známé precizním zpracováním i výjimečnou atmosférou.

Zlaté tlačítko vede na prodej termínu 16. října 2026. Odkazy na další termíny najdete níže:

Nakoupit na termín 17. října 2026

Nakoupit na termín 18. října 2026

