Osudové setkání dívky a koně. E-kniha Cesta do Snowfieldu zdarma

Třináctiletá Zoe je nadaná flétnistka, která slaví úspěchy na koncertech po celém světě. Koním rozumí asi jako fyzikálním tabulkám, tedy vlastně vůbec.
Když se však rozhodne jet podpořit svou kamarádku Kim u přijímací zkoušky na Jezdeckou akademii ve Snowfieldu, kde studují jen ti nejlepší z nejlepších a kde léčí zraněné duše koní, něco se stane. V divoké přírodě kanadských hor Zoe zažije setkání, které jí změní život.
Podaří se jí zachránit černého hřebce Šamana, který naléhavě volá o pomoc? Zachrání Zoe i sama sebe? Šamanův pohled říká, že to může udělat jen ona.
Příběh napsala německá spisovatelka Gina Mayer, která má na kontě několik úspěšných knih. Cesta do Snowfieldu je prvním dílem její oblíbené série Jezdecká akademie.