  • Středa 26. listopadu 2025 Artur

Osudové setkání dívky a koně. E-kniha Cesta do Snowfieldu zdarma

Autor:
Úspěšnou sérii Jezdecká akademie německé autorky Giny Mayer zahajuje román Cesta do Snowfieldu. Třináctiletá dívka se v něm v kanadských horách setkává s hřebcem, což zásadně změní její život. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu určenou především dospívajícím zdarma.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Jezdecká akademie | foto: Knihy Dobrovsky

Třináctiletá Zoe je nadaná flétnistka, která slaví úspěchy na koncertech po celém světě. Koním rozumí asi jako fyzikálním tabulkám, tedy vlastně vůbec.

spisovatelka Gina Mayer
Jezdecká akademie
2 fotografie

Když se však rozhodne jet podpořit svou kamarádku Kim u přijímací zkoušky na Jezdeckou akademii ve Snowfieldu, kde studují jen ti nejlepší z nejlepších a kde léčí zraněné duše koní, něco se stane. V divoké přírodě kanadských hor Zoe zažije setkání, které jí změní život.

Podaří se jí zachránit černého hřebce Šamana, který naléhavě volá o pomoc? Zachrání Zoe i sama sebe? Šamanův pohled říká, že to může udělat jen ona.

Příběh napsala německá spisovatelka Gina Mayer, která má na kontě několik úspěšných knih. Cesta do Snowfieldu je prvním dílem její oblíbené série Jezdecká akademie.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Legendy a pověsti staré Šumavy v audioknize. Sleva 50 %

Legendy a pověsti staré Šumavy

Často tajemné příběhy, které se vážou k Šumavě, dal dohromady spisovatel a překladatel Josef Rauvolf. Mimo jiné čerpal...

Dovolená snů s iDNES Premium. Sleva 1 250 Kč na Mauricius i Dubaj

Nádherné pláže na Mauriciu

Dubaj voní orientem a přepychovým dobrodružstvím, Mauricius zase kokosovým olejem a mořským vánkem. Jedna destinace...

Začít znovu. Román pro ženy od Mony Kasten v audioknize se 40% slevou

Začít znovu

Hrdinka románu Začít znovu od Mony Kasten se snaží o restart. Její nový a nesmírně atraktivní spolubydlící ji však...

Mickel Cardell potřetí. Detektivka 1795 - Honicí psí v audioknize zdarma

1795 - Honicí psi

Ostřílený Mickel Cardell jde po stopách dalšímu padouchovi. Podaří se mu dopadnout stockholmského pleticháře v...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.