Na koncerty legendárních Jethro Tull zadarmo? Vyhrajte vstupenky s iDNES Premium

Za svou kariéru prodali více než 60 milionů alb, časopis Rolling Stone je označil za “komerčně nejúspěšnější progresivní kapelu” a na kontě mají 11 zlatých a pět platinových alb. Legendární Jethro Tull budou mít tento měsíc u nás hned tři koncerty a můžete si je užít osobně.

V únoru 1968 hrála kapela ve světoznámém klubu Marquee na Wardour Street pod svým jménem Jethro Tull poprvé. Od té doby se stala jednou z nejslavnějších kapel svého druhu na světě, které to vydrželo až do dnešních dní.

Již 26. října zahrají v Multifunkční aule Gong v Ostravě, o den později 27. října v Městské hale VODOVA v Brně a nakonec 28. října vystoupí v Kongresovém centru Praha.

Co získají členové iDNES Premium?

Máme pro vás po dvou vstupenkách pro tři výherce do Prahy, dvě vstupenky pro jednoho výherce do Brna a dvě vstupenky pro jednoho výherce do Ostravy.

Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.