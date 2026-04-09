Až prasata budou lítat: audiokniha o farmě zvířat Jeremyho Clarksona s 50% slevou

Farmář Jeremy Clarkson známý z televizní dokumentární série líčí své humorné i dojemné peripetie se zvířecími kamarády také v audioknize. Podaří se mu dosáhnout svých smělých cílů navzdory pesimistům? Uživatelé iDNES Premium získají titul Jeremyho farma nejen zvířat – Až prasata budou lítat s 50% slevou.

Jeremyho farma nejen zvířat

Soutěž propojil se svou kariérou i Jeremy Clarkson.
Televizní moderátor Jeremy Clarkson a šéf stáje Red Bull Christian Horner...
„Jsem tu, abych podpořil zemědělce, je to jednoduché, protože potřebují...
8 fotografií

Od té doby, co se Jeremy před třemi lety ujal vedení na farmě, má plné ruce práce. Nadšené plány narazily na tvrdý odpor brigády v červených kalhotách, porážku v rukou odboru územního plánování a předvídatelný posměch od Kaleba – i když i Lisa měla pochybnosti o Jeremyho brilantním plánu vybudovat obchodní impérium založené na kopřivové polévce.

Jen Čipera Charlie se stále usmívá nad dusivou byrokracií, která se blíží... Pak jsou tu zvířata: ovce jsou pryč, ke kravám se přidal pronajatý býk jménem Velký Srdcerváč, prasata mají selata a kozy se ukázaly být psychopatické.

Navzdory pesimistům a (někdy vlastní vinou způsobeným) neúspěchům zůstává Jeremy nezkrotně optimistický ohledně života na farmě. Protože je těžké nebýt optimistický, když sklízíte ostružiny vysavačem. A koneckonců, neměl by to být jen Velký Srdcerváč, kdo si užije šťastný konec.

Audiokniha doprovází populární televizní dokumentární sérii Clarksonova farma, která je známá i v Česku. Dosud se seriál dočkal čtyř řad. Knižní podoba vychází z autorových sloupků pro Sunday Times.

Audioknihu čte Zbyšek Horák.

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Jeremyho farma nejen zvířat – Až prasata budou lítat

300 Kč 147 Kč
Koupit
-51 %

Byzantská pouť

388 Kč 191 Kč
Koupit
-50 %

Život na pavoučím vlákně

398 Kč 196 Kč
Koupit
-50 %

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Od autora Hry o trůny: sci-fi Nightflyers z hlubokého vesmíru s 50% slevou

Nightflyers

Sci-fi román Nightflyers napsal George R. R. Martin, autor fantasy série Píseň ledu a ohně, podle které vznikl...

Zamiluje se do nevlastního bratra. Vášnivý román Moje vina v e-knize zdarma

Moje vina

Španělská autorka argentinského původu Mercedes Ron přinesla ve svém románu Moje vina jiskřivou zápletku: hlavní...

Ceněná dystopie o bezútěšné budoucnosti. Audiokniha Neopouštěj mě s 40% slevou

Neopouštěj mě

Román Neopouštěj mě je považován za dosud jedno z nejzásadnějších prozaických děl jednadvacátého století. Japonský...

Hokejový fenomén Spalující rivalita trhá rekordy. Seriál můžete sledovat i zdarma

Ze seriálu Spalující rivalita

Zapomeňte na klasická sportovní dramata. Nový seriálový fenomén Spalující rivalita bere diváky do nemilosrdného...

