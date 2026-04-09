Až prasata budou lítat: audiokniha o farmě zvířat Jeremyho Clarksona s 50% slevou

Od té doby, co se Jeremy před třemi lety ujal vedení na farmě, má plné ruce práce. Nadšené plány narazily na tvrdý odpor brigády v červených kalhotách, porážku v rukou odboru územního plánování a předvídatelný posměch od Kaleba – i když i Lisa měla pochybnosti o Jeremyho brilantním plánu vybudovat obchodní impérium založené na kopřivové polévce.
Jen Čipera Charlie se stále usmívá nad dusivou byrokracií, která se blíží... Pak jsou tu zvířata: ovce jsou pryč, ke kravám se přidal pronajatý býk jménem Velký Srdcerváč, prasata mají selata a kozy se ukázaly být psychopatické.
Navzdory pesimistům a (někdy vlastní vinou způsobeným) neúspěchům zůstává Jeremy nezkrotně optimistický ohledně života na farmě. Protože je těžké nebýt optimistický, když sklízíte ostružiny vysavačem. A koneckonců, neměl by to být jen Velký Srdcerváč, kdo si užije šťastný konec.
Audiokniha doprovází populární televizní dokumentární sérii Clarksonova farma, která je známá i v Česku. Dosud se seriál dočkal čtyř řad. Knižní podoba vychází z autorových sloupků pro Sunday Times.
Audioknihu čte Zbyšek Horák.