Od autorky Jeho banánu: erotická e-kniha Jenom ne Rich zdarma

Hlavní hrdinka knihy si před sedmi lety se svými kamarádkami slíbila, že bez ohledu na to, co se stane, nikdy nebude žádná z nich chodit s bratry Kingovými. I kdyby se z nich stali megaslavní, nádherní, srdcervoucí miliardáři. I kdyby se připlazili na kolenou a prosili o odpuštění.

„Ale hádejte, kdo nám právě přiletěl soukromým letadlem zpátky do našich životů? A hádejte, kdo se objevil hned první den v mé nové práci? Richard. King,“ glosuje žena.

spisovatelka Penelope Bloom

A pokračuje: „Naštěstí Richardovi trvá jen dvě sekundy, než ukáže, že se vůbec nezměnil. Namyšlený. Suverénní. Hrubý. Bohužel je také tak nádherný, až to hraničí s pohoršením – s čelistí, ze které by mu i sochy záviděly, a s úsměvem, který mi vždy zkratuje mozek.

Roky si bere, co chce. Pochybuju, že by toužil po něčem jiném - kromě mě. V žádném případě mu nedovolím, aby se mi zase zapletl do života. Moje kamarádky by mi to nikdy neodpustily. Já bych si to nikdy neodpustila. Ale už jsem se zmínila o jeho čelisti?“

Penelope Bloom patří podle USA Today, Amazonu i Washington Post k nejprodávanějším autorkám současnosti. Její knihy byly přeloženy do řady jazyků. U nás vyšly ty ze série Objekty touhy a Moje (tak trochu) vtipné romance, největšího ohlasu se dočkal titul Jeho banán. Jenom ne Rich je poslední knihou ze série Jenom ne...

