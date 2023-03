Získejte vstupenky přednostně na neustále vyprodaná představení Jaroslava Duška

V rámci festivalu Lávka Open Air se odehraje několik představení, ve kterých účinkuje Jaroslav Dušek. Jde o vystoupení, která bývají obvykle velice rychle vyprodaná, ale díky iDNES Premium máte možnost pojistit si vstupenky ještě před veřejným prodejem.

Do prodeje jdou představení Čtyři dohody, Pátá dohoda a Vizita.

Harmonogram představení 18.6. - Čtyři dohody 19.6. - Čtyři dohody 20.6. - Pátá dohoda 21.6. - Čtyři dohody 22.6. - Čtyři dohody 23.6. - Čtyři dohody 24.6. - Pátá dohoda 25. 6. - Vizita

Všechna představení se budou hrát pod širým nebem za jakéhokoli počasí, protože je sezení kryté stany. Vše se odehrává v prostoru Lávka Chocerady 222, který najdete kousek za Prahou. Parkování je možné na louce u areálu v dostatečné kapacitě. K dispozici je restaurace, občerstvení s příjemným posezením u řeky, možnost zakotvit s lodí, případně přijet na kole a také možnost ubytování, jak v místním hotelu nebo kempu. Více informací najdete zde.

Čtyři dohody je velmi volná adaptace knihy Dona Miguela Ruize plná improvizací, takže každé představení je trochu jiné. Pátá dohoda je v podstatě hlubší pokračování a Vizita je takzvané „totální improvizační představení“.

Jednotlivá představení se budou hrát od 18. do 25. června vždy od 20:30 hodin a cena vstupenky je od 450 Kč. Členové iDNES Premium si mohou přednostně vstupenky zakoupit od pondělí 13. března od 08:00 do čtvrtka 16. března do 20:00. Pak začíná prodej pro veřejnost.