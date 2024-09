Jamie Cullum, spojující jazz a pop, se vrací do ČR. Přednostní nákup vstupenek

Jamie Cullum, britský zpěvák, skladatel a klavírista, je osobností, která dokázala přemostit propast mezi jazzem a populární hudbou, a to způsobem, který z něj udělal jednoho z nejoblíbenějších hudebníků své generace.

Jeho pražské vystoupení proběhne 27. května 2025 v pražském O2 universum. Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od pondělí 23. září od 9 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit v přednostním nákupu již od pátku 20. září od 9 hodin.

Cullumova hudební kariéra začala už na přelomu tisíciletí, kdy jeho debutové album Heard It All Before přitáhlo pozornost kritiků i fanoušků. Opravdový průlom však přišel s albem Twentysomething v roce 2003, které mu otevřelo dveře na světovou hudební scénu. Cullumova schopnost kombinovat jazzové prvky s popem, rockem a dokonce i hip-hopem oslovila širokou škálu posluchačů.

Jeho koncerty jsou charakteristické tím, že zahrnují široké spektrum skladeb – od jazzových standardů po originální kompozice. Cullum často sáhne i po nečekaných coververzích písní, které přetváří podle svého stylu. Například jeho verze hitu Don’t Stop the Music od Rihanny ukazuje jeho umění přetvářet známé písně do úplně jiného žánrového kontextu.

Cullumova interakce s publikem je jedním z klíčových aspektů jeho vystoupení. V minulosti už několikrát ukázal, že je schopen naživo zcela přetvořit svou show podle toho, jaké reakce publika cítí. Není neobvyklé, že během koncertu vystoupí zpoza klavíru, vstoupí mezi diváky nebo začne improvizovat na základě náhodných podnětů.