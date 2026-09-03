Král romantiky i sebeironie se vrací. Přednostní vstupenky na Jamese Blunta

Po třech letech od svého posledního vyprodaného vystoupení se autor megahitů jako You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo 1973 vrací do české metropole. V rámci nového turné Airplane Mode Tour doveze do O2 universa jak osvědčenou klasiku, tak zcela novou tvorbu z připravovaného alba Airplane Mode, které spatří světlo světa v listopadu 2026.
Zatímco standardní prodej vstupenek pro širokou veřejnost odstartuje ve středu 9. září v 10:00, předplatitelé iDNES Premium mají možnost zajistit si svá místa s výrazným předstihem.
Exkluzivní přednostní nákup začíná v pondělí 7. září od 11:00 a potrvá až do středy 9. září do 09:00. Během tohoto okna si můžete v klidu vybrat ty nejlepší vstupenky dříve, než z O2 universa začnou rychle mizet v běžném prodeji.
Od vojenských misí k platinovým deskám
James Blunt patří k nejvýraznějším objevům britské hudební scény posledních dekád. Bývalý průzkumný důstojník, který sloužil v Kosovu, dobyl hudební svět hned svým debutovým albem Back to Bedlam z roku 2004. Nahrávka se zapsala do historie jako jedno z dvaceti nejprodávanějších alb všech dob ve Velké Británii a vynesla mu Brit Awards, MTV Europe Music Awards i pět prestižních nominací na Grammy. Od té doby vydal dalších sedm studiových desek a upevnil si pozici jednoho z nejúspěšnějších ostrovních písničkářů.
Mistr sebeironie a král sociálních sítí
Kromě nezaměnitelného hlasu a talentu pro skládání emotivních balad se Blunt v posledních letech proslavil ještě jednou nečekanou disciplínou – stal se absolutním fenoménem na sociálních sítích. Jeho účet na platformě X (dříve Twitter) je plný legendárních, ostře sebeironických glos, ve kterých si s neuvěřitelným nadhledem střílí sám ze sebe, ze svých vlastních skladeb i ze statusu popové hvězdy. I díky tomuto suchému britskému humoru si získal sympatie milionů lidí, pro které je dnes stejným hitem jako influencer i jako hudebník.