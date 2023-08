Hvězdný James Blunt se vrací do Prahy. Přednostní nákup do Forum Karlín

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e--mailem! Sledovat interpreta James Blunt Sledovat Pop

Absolvent vojenské akademie, který sloužil například v Kosovu, debutoval po odchodu z armády s albem Back to Bedlam (2004). Deska dodnes patří v Británii do dvacítky nejprodávanějších nahrávek všech dob a zpěvák za ni získal ocenění Brit Awards, MTV Europe Music Awards a pět nominací na ceny Grammy.

Úspěšné bylo i jeho další album All the Lost Souls (2007) se singlem 1973, který obsadil první příčku hitparádových žebříčků ve více než 20 zemích. Nyní chystá vydání dalšího alba s názvem Who We Used To Be, které by mělo vyjít 27. října. Právě k němu se váže chystané koncertní turné.

James Blunt je známý svým jedinečným hlasem a emotivními texty. Jeho průlomový hit You’re Beautiful z roku 2005 z něj udělal celosvětovou senzaci. Jeho alba, která kombinují prvky popu, rocku a folku, často reflektují jeho osobní zkušenosti a pohledy na svět. Ať už zpívá o lásce, ztrátě nebo naději.

Během chystaného koncertu ve Forum Karlín se mohou návštěvníci těšit na starší hity i nové skladby. Prodej vstupenek pro veřejnost začne v pátek 1. září od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit již od středy 30. srpna od 10 hodin.