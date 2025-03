Britský zpěvák James Arthur míří do O2 areny v Praze. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta James Arthur Sledovat O2 arena a universum Sledovat Pop

Do Prahy přiveze britský zpěvák James Arthur dosud největší show. V O2 areně vystoupí 14. prosince 2025. Naposledy u nás v rekordním tempu vyprodal Forum Karlín.

Vstupenky pro veřejnost půjdou do prodeje od pátku 21. 3. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ty nejlepší místa ještě předtím – již od středy 19. 3. od 10 hodin.

Jeho songy Say You Won’t Let Go anebo Impossible si zpívají nejen fans talentových soutěží, jeho alba Back from the Edge anebo Bitter Sweet Love bodovaly na vrcholech žebříčků po celém světě, kde sbíraly jednu platinovou desku za druhou. Do Prahy Arthur přiveze nejen srdce na dlani, ale i šesté a znovu velmi osobní album Pisces. „Vstávají mi z něj chlupy na krku,“ říká o něm sám Arthur.

James Arthur je nejen jedním z nejpracovitějších hudebníků současnosti, ale taky umělcem s mimořádným vztahem k fanouškovské základně. Hudbě se začal věnovat, když mu bylo patnáct, prošel několika studentskými kapelami, své první hudební pokusy pověsil jen tak na internet – a pak už přišel X Factor 2012 a navazující spanilá jízda. Ta zahrnuje miliardové streamy, nominace na Brit Awards i desetinásobné platinové certifikace jeho nahrávek.