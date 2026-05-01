Jak zamést se srdcebolem: italský román pro ženy v e-knize zdarma

Spálit se na sluníčku bolí, ale spálit se v lásce bolí ještě mnohem víc. Své o tom ví i hlavní hrdinka tohoto románu Éléonore, svérázná Francouzka žijící v Itálii, která se v současnosti živí jako uklízečka.
Svým koštětem a břitkým humorem se z domovů svých klientů a vlastního srdce snaží vymést nejen prach, ale i chmury. Táhne jí na čtyřicet, je mámou šestnáctiletých dvojčat a právě ukončila rok trvající vztah se ženatým mužem, kterého však stále zoufale miluje.
Jak se zbavit bolesti z rozchodu a jak dlouho to utrpení jen může trvat?
Po dobu pěti týdnů, kdy máme možnost nahlédnout do jejího života, zjišťuje, že ačkoliv by se každý týden mohl zdát stejný jako ten předchozí, opak je pravdou. I její klienti totiž prožívají svá dramata a Éléonore, která jako šedá eminence vstupuje do jejich obydlí i životů, jim, jak se zdá, může v mnohém pomoci.
Každý zdánlivě běžný všední den tak má hrdinka příběhu možnost poznávat, co vše život dává i bere, a při tom všem snad i najít nějaký lék na své zlomené srdce.
Spisovatelka Serena Giuliano, která román napsala, se narodila právě v Itálii. Dnes však žije a tvoří ve Francii.