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Jak vychovat z dítěte sportovce: audiokniha podle psychologa se 40% slevou

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Jak vychovat z dítěte sportovce | foto: Tympanum

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U knihy Jak vychovat z dítěte sportovce, napsané sportovním psychologem Václavem Petrášem, je důležitý i podtitul: bez typických rodičovských chyb. Autor se snaží nejen vést děti a dospívající ke sportu, ale zároveň je ušetřit případné frustrace. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Audiokniha podle publikace sportovního psychologa určená nejen rodičům malých sportovců pomůže lépe porozumět tomu, v čem může být sport užitečný pro rozvoj osobnosti mladého člověka. Ukazuje, jakou motivační silou nejen ve sportu, ale i v běžném životě je překonávání překážek během tréninku i samotného sportovního zápolení.

Autor si všímá typických rodičovských chyb a pomáhá nalézt optimální přístup a styl komunikace. Připomíná, že nepřiměřené nároky na výkon se lehce mohou stát zdrojem negativních emocí, frustrace a demotivace.

Pokud k takové situaci dojde, nedává psycholog jednoduché obecné rady. Rodiče vede k tomu, aby se nad situací co nejhlouběji zamysleli, ideálně společně s dítětem, a přišli s vlastním řešením.

Václav Petráš, který titul napsal, je jedením z nejvyhledávanějších odborníků svého zaměření. Absolvoval obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, žije v Českém Těšíně. Má více než desetileté zkušenosti z praxe, mimo jiné z práce u hokejového mužstva HC Oceláři Třinec.

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Spolupracuje se zájemci z řad českých paralympioniků, pomohl tenistům k vítězstvím na grandslamech, včetně Barbory Krejčíkové. Přináší řadu inovací a mění pohled na to, jak může vypadat moderní a přístupná mentální příprava. Co se týče jeho autorské činnosti, na svědomí má například bestseller Psychologie vítězství.

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