Sledujte Baník Ostrava proti Kodani zdarma. Vybojuje senzační postup?

Tak dlouho čekali. Až letos to vyšlo.

Baník Ostrava, čtvrtý tým loňské sezony, proklouzl do evropských pohárů. A zatím si vede solidně. Nejprve přehrál ve 2. předkole Konferenční ligy arménské Urartu 5:1 a 2:0. Pak mu však los přidělil přetěžkého soupeře: FC Kodaň.



Dánský velkoklub hrál v posledních dvou sezonách pokaždé základní skupinu Ligy mistrů. Jistě si ještě dobře pamatujete, kterak loni rozesmutnil v play-off o postup do Champions League pražskou Spartu. A pak se dokonce prosmýkl do osmifinále, v němž nestačil na Manchester City.

Ostravský Baník se však favorita nezalekl, v dánské metropoli si vypracoval hned několik šancí a inkasoval až v 90. minutě.

Očekává se, že v Ostravě požene domácí za výhrou plný dům a elektrizující atmosféra. Ve hře je závěrečné play off o postup do základní skupiny Konferenční ligy.

Že máte Slezsko z ruky? Nevadí. Čtvrteční odvetný zápas 3. předkola Konferenční ligy si můžete pustit od 20 hodin na programu Premier Sport 2. Ten je součástí programového balíčku internetové televize Telly, kterou členové iDNES Premium mohou získat na měsíc zdarma.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, po kliknutí na zlaté tlačítko můžete získat kód, jenž vám zpřístupní Střední balíček Telly na 30 dní zcela zdarma. Balíček můžete kdykoli zrušit, po uplynutí doby přejdete do placené verze.

Co musím udělat, abych získal Telly na 30 dní zdarma?

Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru

Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci

a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena .

. Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód

a do něj zkopírujte váš slevový kód Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 30 dní

Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi

Chcete pouze využít 30 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 30 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 1. 9. 2024.

Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.

Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).

Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.