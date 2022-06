Získejte vstupenky zdarma na koncert legendárního Jacka Whitea ve Foru Karlín

V Praze Jack White naposledy zahrál v roce 2014, což znamená, že si na jeho další živé vystoupení fanoušci museli pár let počkat. Teď se ale 5. července konečně vrací.

Zastávku ve Foru Karlín má v rámci turné The Supply Chain Issues Tour, které je oslavou dvou posledních alb Jacka Whita – Fear of the Dawn a Entering Heaven Alive.

Nemusíte se ale bát, během představení zcela určitě zazní také největší jeho hity z dob The White Stripes, ale také z jeho dalších projektů jako je The Racounteurs a The Dead Weather.

Pokud jste členové iDNES Premium, můžete získat dvě vstupenky zdarma na pražský koncert. Stačí kliknout na zlaté tlačítko, odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.