Až nás budou obsluhovat stroje: kultovní audiokniha Já, robot se 40% slevou

Lidstvo vyvinulo zástupy umělých bytostí a může si pískat. Mechaničtí pomocníci obstarají vše, na co si jejich pánové vzpomenou. Pohlídají děti, zastanou nejen těžkou práci v dolech či ve strojovně, ale i nejjemnější úkony v sektoru služeb a pokaždé své tvůrce poslechnou na slovo – díky trojici zákonů robotiky, jimiž jsou povinni se řídit.
Podle těchto ustanovení nesmějí člověku ublížit ani dopustit, aby se mu cokoli přihodilo, dokonce ho musejí ochránit i s vědomím, že by při tom mohli nadobro přijít o své obvody. Nebo to neplatí tak docela?
V oceňované povídkové sbírce zlatého věku science fiction roboti blázní a bouří se, ztrácejí se, rozprávějí o Bohu, případně čtou cizí myšlenky. Zkrátka se nám podobají víc, než je obecně záhodno a než by se jejich stvořitelům zamlouvalo.
Povídková sbírka Já, robot amerického spisovatele ruskožidovského původu Isaaca Asimova poprvé vyšla v roce 1950 v nákladu pouhých 5 tisíc kusů. Dnes jde o klasiku sci-fi literatury, která se dočkala i svého úspěšného filmového zpracování.
„Vzrušující vědecký thriller pobaví všechny, jejichž nervy ještě nejsou ochromeny potenciálem atomového věku,“ napsal v roce 1951 The New York Times.
Audioknihu čtou Jan Vondráček, Jana Stryková, Martin Myšička a Ondřej Rychlý.