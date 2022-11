Iron Maiden jsou zpět v Praze! Přednostní vstupenky na koncert v O2 areně

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Iron Maiden Sledovat Rock

Na zbrusu novém tour zahraje kapela Iron Maiden dosud nehrané skladby z posledního studiového alba Senjutsu spolu s důrazem na kultovní desku Somewhere In Time z roku 1986 a dalšími klasickými kousky.

Několik songů z nového alba Senjuts už přidávala kapela na předchozím turné Legacy of the Beast, se kterým byli také v Praze. Nyní ale budou hrát i epičtější kousky, plus skladby z legendárního alba Somewhere In Time, které si vyprosili samotní fanoušci kapely.

Kapela nedávno dokončila velkolepé světové turné Legacy Of The Beast World Tour, které na dva roky přerušil covid. Turné začalo v estonském Tallinu v květnu 2018 a bylo prvním ze 139 koncertů ve 33 zemích. V době závěrečného koncertu v Tampě na Floridě 27. října 2022 kapela na tomto epickém světovém turné zahrála pro více než tři miliony fanoušků.

Koncert v rámci nového turné Iron Maiden se uskuteční příští rok 30. května v O2 areně. Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od pátku 11. listopadu od 10 hodin. Díky členství v iDNES Premium si je ale můžete zakoupit již dříve a to od středy 9. listopadu od 10 hodin.