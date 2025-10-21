Nové iPhony 17 levněji? Exkluzivní sleva 500 Kč pro členy iDNES Premium

Produkty Apple nakupujte na TSBOHEMIA.CZ
Apple letos představil čtyři telefony: od základního iPhonu 17 přes nový ultra-tenký Air až po dvojici 17 Pro/17 Pro Max. Designově i funkčně jde o největší krok za poslední roky – vyšší obnovovací frekvence obrazovek, lepší přední fotoaparát napříč řadou a u Pro modelů i přestavěný modul zadních kamer přes celou šířku telefonu. Níže vybíráme hlavní rozdíly, ať víte, po čem sáhnout.
iPhone 17
Základní model si polepšil zejména displejem: poprvé dostává 120Hz panel a zároveň se mírně zvětšuje na cca 6,27" (velikost odpovídá 16 Pro). Vpředu je nová 24Mpx selfie kamera, vzadu zůstává osvědčená dvojice 48Mpx Wide + 48Mpx Ultra Wide. Příjemnou novinkou je rychlejší nabíjení až 35 W.
iPhone Air
Největší designové překvapení. Ultra-tenké tělo (cca 5,55 mm) a 6,6" displej dělají z Airu ideální kompromis mezi velikostmi Pro a Pro Max. Displej podporuje 120Hz ProMotion a model počítá výhradně s eSIM. Na zádech je jediná hlavní 48Mpx „Fusion“ kamera, vpředu 24Mpx selfie – jednoduchá sestava, která sází na tenké provedení a lehkost.
iPhone 17 Pro a 17 Pro Max
Dvojice „Pro“ zůstává vlajkou nabídky. Pod kapotou je nový čip A19, na zádech nově široký „camera bar“ přes celou šířku (větší, robustnější modul). Displeje drží osvědčené úhlopříčky cca 6,3" (Pro) a 6,9" (Pro Max), samozřejmostí je ProMotion 120 Hz i špičkový fotosystém (48Mpx wide + ultra-wide + tele) včetně podpory 8K videa. Pro Max je tradičně největší a nejvýdržnější kus celé řady.
