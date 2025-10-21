  • Úterý 21. října 2025 Brigita

Nové iPhony 17 levněji? Exkluzivní sleva 500 Kč pro členy iDNES Premium

Autor:
Čtyři nové modely iPhone 17 lze nyní získat výhodněji. Členové iDNES Premium získají exkluzivní slevu 500 Kč na iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max i 17 Air při nákupu na e-shopu TSBOHEMIA.CZ. Nevyhráli jste telefon v naší soutěži? Tohle je nejlepší cesta, jak se k novince od Applu dostat levněji!

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Základní model iPhone 17

Základní model iPhone 17 | foto: Apple

Nové modely telefonů iPhone 17
Základní model iPhone 17
Zadní strana telefonu iPhone 17 Pro Max
Maketa iPhonu 17 Pro Max
8 fotografií

Produkty Apple nakupujte na TSBOHEMIA.CZ

TSBOHEMIA.CZ je česká firma, která existuje již od roku 1994. Pečlivě si vybírá dodavatele a v nabídce mají přes 80 000 produktů. Velkou jejich výhodou je doprava zdarma a nulové poplatky při vyzvednutí na jejich pobočkách. Už několikrát v historii vyhráli soutěž ShopRoku.

Logo TS Bohemia

Apple letos představil čtyři telefony: od základního iPhonu 17 přes nový ultra-tenký Air až po dvojici 17 Pro/17 Pro Max. Designově i funkčně jde o největší krok za poslední roky – vyšší obnovovací frekvence obrazovek, lepší přední fotoaparát napříč řadou a u Pro modelů i přestavěný modul zadních kamer přes celou šířku telefonu. Níže vybíráme hlavní rozdíly, ať víte, po čem sáhnout.

iPhone 17

Základní model si polepšil zejména displejem: poprvé dostává 120Hz panel a zároveň se mírně zvětšuje na cca 6,27" (velikost odpovídá 16 Pro). Vpředu je nová 24Mpx selfie kamera, vzadu zůstává osvědčená dvojice 48Mpx Wide + 48Mpx Ultra Wide. Příjemnou novinkou je rychlejší nabíjení až 35 W.

iPhone Air

Největší designové překvapení. Ultra-tenké tělo (cca 5,55 mm) a 6,6" displej dělají z Airu ideální kompromis mezi velikostmi Pro a Pro Max. Displej podporuje 120Hz ProMotion a model počítá výhradně s eSIM. Na zádech je jediná hlavní 48Mpx „Fusion“ kamera, vpředu 24Mpx selfie – jednoduchá sestava, která sází na tenké provedení a lehkost.

iPhone Air

iPhone 17 Pro a 17 Pro Max

Dvojice „Pro“ zůstává vlajkou nabídky. Pod kapotou je nový čip A19, na zádech nově široký „camera bar“ přes celou šířku (větší, robustnější modul). Displeje drží osvědčené úhlopříčky cca 6,3" (Pro) a 6,9" (Pro Max), samozřejmostí je ProMotion 120 Hz i špičkový fotosystém (48Mpx wide + ultra-wide + tele) včetně podpory 8K videa. Pro Max je tradičně největší a nejvýdržnější kus celé řady.

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, stačí stisknout zlaté tlačítko a získáte unikátní kód, který pak můžete použít při nákupu nových telefonů od Apple. Pokud jste nevyhráli v našich soutěžích o nové řady telefonů od Apple, je to elegantní „plán B“ - v oficiálním prodeji se aktuálně na lepší cenu běžně nedostanete.

Co udělat pro 500 Kč slevu?

  • Stiskněte zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód
  • Kód si zkopírujte a pokračujte dále na TSBOHEMIA.CZ
  • Jakmile budete mít vybraný telefon v košíku, nezapomeňte slevový kód vložit do kolonky Slevový kód a dát Uplatnit slevu
  • Slevu lze uplatnit pouze na telefony Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max a Air

Platnost kódu je do 20. 11. 2025
Kódy poskytuje T.S.BOHEMIA a.s.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Sparta - Litvínov. Vyhrajte vstupenky na extraligu do O2 areny

Hokejisté pražské Sparty odehrají v neděli 26. října domácí zápas v O2 areně proti Litvínovu. Začíná se v 18:30. A vy...

Pro děti, co se chtějí bát. Audiokniha Hororová čítanka s 40% slevou

Patří vaše dítka mezi ta, která chtějí před spaním slyšet hrůzostrašné historky? Pak je zajisté potěší příběhy z...

Zjišťování genetických vad u plodu. Speciální sleva s iDNES Premium Zdraví

Prenascan zjišťuje genetické vady plodu jen z krve matky. Díky iDNES Premium Zdraví můžete na tomto vyšetření ušetřit...

Popový fenomén Conan Gray míří do Prahy. Získejte vstupenky přednostně

Conan Gray přiveze 31. května 2026 do pražského O2 universa své nejnovější album Wishbone. Večer otevře britská...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.