Operní popové trio Il Volo znovu v O2 areně. Přednostní nákup vstupenek na 2027

Vstupenky na koncert, který se uskuteční 18. října 2027, se pro veřejnost začnou prodávat od pondělí 17. listopadu od 11:11, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa již od soboty 15. listopadu od 8 hodin ráno.
Poslední koncert Il Volo v O2 areně proběhl nyní, 13. listopadu. Návštěvníci mohli operní popové trio sledovat při vystoupení s Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením dirigenta Martina Šandy, při kterém představili průřez repertoárem od italské klasiky až po filmovou hudbu. Program doplnili speciální hosté, violoncellista Jodok Vuille a sopranistka Elina Nechayeva, kteří pomohli vytvořit atmosféru blízkou koncertním galavečerům.
Úspěch večera jen potvrdil, proč má trio v Česku tak silnou základnu fanoušků. Jejich vystoupení staví na propojení operního zpěvu s moderním aranžmá a energickým projevem, který je přístupný i těm posluchačům, kteří běžně operu nevyhledávají.
Tři hlasy, jeden styl
Il Volo vznikli v roce 2009 během účasti všech tří členů v televizní soutěži Ti lascio una canzone. Jejich spojení se ukázalo jako mimořádně úspěšné – postupně vystoupili na největších světových pódiích, vydali úspěšná alba a získali mimo jiné i vítězství na festivalu Sanremo 2015 s písní Grande Amore, která je dodnes jejich poznávacím znamením.
Na mezinárodní scéně se prosadili díky osobitému stylu, jenž míchá tradiční italský operní zpěv s popovými prvky. Tento žánr, často označovaný jako „popera“, jim otevřel dveře na turné po Evropě, Americe i Asii.