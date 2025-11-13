  • Čtvrtek 13. listopadu 2025 Tibor

Operní popové trio Il Volo znovu v O2 areně. Přednostní nákup vstupenek na 2027

Italské operní popové trio Il Volo patří k nejúspěšnějším hudebním projektům současnosti – a také k interpretům, kteří si české publikum získali mimořádně rychle. Po vyprodaných koncertech v minulých letech se Piero Barone, Ignazio Boschetto a Gianluca Ginoble vrátí do Prahy i v roce 2027. Vystoupí 18. října 2027 v O2 areně, kam se vrátí už počtvrté. Díky iDNES Premium si můžete vstupenky zakoupit ještě před začátkem veřejného prodeje.
Operní trio Il Volo

Operní trio Il Volo | foto: Il Volo Music

Operní trio Il Volo se vrátí v roce 2027 do O2 areny
(zleva) Piero Barone, Gianluca Ginoble a Ignazio Boschetto na koncertě jako Il...
(zleva) Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto a Piero Barone na koncertě jako Il...
(zleva) Piero Barone, Gianluca Ginoble a Ignazio Boschetto na koncertě jako Il...
11 fotografií

Vstupenky na koncert, který se uskuteční 18. října 2027, se pro veřejnost začnou prodávat od pondělí 17. listopadu od 11:11, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost zakoupit si ta nejlepší místa již od soboty 15. listopadu od 8 hodin ráno.

(zleva) Piero Barone, Gianluca Ginoble a Ignazio Boschetto na koncertě jako Il Volo (2023)

Poslední koncert Il Volo v O2 areně proběhl nyní, 13. listopadu. Návštěvníci mohli operní popové trio sledovat při vystoupení s Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením dirigenta Martina Šandy, při kterém představili průřez repertoárem od italské klasiky až po filmovou hudbu. Program doplnili speciální hosté, violoncellista Jodok Vuille a sopranistka Elina Nechayeva, kteří pomohli vytvořit atmosféru blízkou koncertním galavečerům.

Úspěch večera jen potvrdil, proč má trio v Česku tak silnou základnu fanoušků. Jejich vystoupení staví na propojení operního zpěvu s moderním aranžmá a energickým projevem, který je přístupný i těm posluchačům, kteří běžně operu nevyhledávají.

Tři hlasy, jeden styl

Operní trio Il Volo se vrátí v roce 2027 do O2 areny

Il Volo vznikli v roce 2009 během účasti všech tří členů v televizní soutěži Ti lascio una canzone. Jejich spojení se ukázalo jako mimořádně úspěšné – postupně vystoupili na největších světových pódiích, vydali úspěšná alba a získali mimo jiné i vítězství na festivalu Sanremo 2015 s písní Grande Amore, která je dodnes jejich poznávacím znamením.

Na mezinárodní scéně se prosadili díky osobitému stylu, jenž míchá tradiční italský operní zpěv s popovými prvky. Tento žánr, často označovaný jako „popera“, jim otevřel dveře na turné po Evropě, Americe i Asii.

