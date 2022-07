I am Figher pořádá sérii Streetfighter. Přednostní nákup vstupenek do OC Šestka

Populární série IAF Streetfighter, která se těší velkému diváckému zájmu, se vrací. Večery se uskuteční ve dnech 26. srpna, 2. září a 9. září v OC Šestka v Praze.

Do zápasů se mohou přihlásit do 31. července také amatéři. „Pokud se cítíš jako Streetfighter, tak si vítán. A je jedno, zda jsi ještě MMA zápasově nepolíbený. Šanci být vybrán má každý, kdo už má alespoň nějakou zápasovou zkušenost z bojových sportů. Streetfighter je o hledání talentů, které poté můžeme podpořit v jejich cestě za snem bojovníka,“ láká do třetího ročníku IAF Streetfighter promotér Petr „Píno“ Ondruš.

Jména David Zoula, Mario Brezovský, nebo David Závoda budiž důkazem, že nejde jen o planá slova. Bojovat se bude ve třech osmičlenných pyramidách ve vahách do 70, do 85 a nad 85 kilogramů dle amatérských MMA pravidel světové federace GAMMA.

Každý galavečer pak bude vysílat v přímém přenosu stanice O2 TV Sport. Pro vítěze pyramid jsou připravené zajímavé ceny včetně placeného kempu v ATT (American Top Team) v Záhřebu.

Členové iDNES Premium si mohou vstupenky na jednotlivé večery pořídit v přednostním nákupu. Prodej pro veřejnost začíná od čtvrtka 21. července, ale díky iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa pojistit již od pondělí 18. července od 9:00.