Pomůže policii, pak mu zmizí syn. Audiokniha Hypnotizér od Larse Keplera zdarma

Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí hypnózy. Jedné prosincové noci ho probudí zvonění telefonu. Volá mu detektivní inspektor Joona Linna z nemocnice ve Stockholmu a prosí ho, aby okamžitě přijel k případu malého chlapce, který je v bezvědomí a ve velmi kritickém stavu.
Erik je jedinou nadějí, jak může policie chlapce vyslechnout a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. Doufají, že vraha vystopují a zachrání jeho starší sestru dřív, než bude pozdě.
Jenže Erik se praxi hypnotizéra nevěnuje už deset let a rozhodl se, že hypnózu už nikdy provádět nebude. Žádost o pomoc v něm probudí bolestné vzpomínky, a proto prosbu policie odmítne. Když se však nakonec nechá přesvědčit, všichni se rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí.
Další detektivky ze série s Joonou Linnou
Tyto události bez varování udeří plnou silou do „hypnotizérova“ života. Jeho syn zmizí a Erik je nucen postavit se tváří v tvář minulosti a vrátit se ve vzpomínkách do časů, kdy byl jeho profesionální život v ruinách a jeho manželství na pokraji zhroucení. Jedině tak má šanci svému synovi zachránit život.
Podle detektivního románu manželské dvojice Alexandera a Alexandry Ahndorilových, která píše pod pseudonymem Lars Kepler, vznikl v roce 2012 stejnojmenný film. O jeho režii se postaral Lasse Hallström. Hypnotizér je zároveň prvním dílem ze série případů detektiva Joony Linny.
Audioknihu čte Pavel Rímský.