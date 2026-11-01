  • Neděle 1. listopadu 2026 Felix

Pomůže policii, pak mu zmizí syn. Audiokniha Hypnotizér od Larse Keplera zdarma

Autor:

Fotogalerie2

Hypnotizér | foto: OneHotBook

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Kriminální příběh Hypnotizér švédské manželské dvojice Lars Kepler otevírá minulost uznávaného psychiatra. Ten je jedinou nadějí, jak může policie formou hypnózy vyslechnout chlapce a zjistit, kdo stojí za vraždou členů jeho rodiny. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu traumat pomocí hypnózy. Jedné prosincové noci ho probudí zvonění telefonu. Volá mu detektivní inspektor Joona Linna z nemocnice ve Stockholmu a prosí ho, aby okamžitě přijel k případu malého chlapce, který je v bezvědomí a ve velmi kritickém stavu.

Spisovatelé Alexandra a Alexander Ahndorilovi alias Lars Kepler
Hypnotizér
2 fotografie

Erik je jedinou nadějí, jak může policie chlapce vyslechnout a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. Doufají, že vraha vystopují a zachrání jeho starší sestru dřív, než bude pozdě.

Jenže Erik se praxi hypnotizéra nevěnuje už deset let a rozhodl se, že hypnózu už nikdy provádět nebude. Žádost o pomoc v něm probudí bolestné vzpomínky, a proto prosbu policie odmítne. Když se však nakonec nechá přesvědčit, všichni se rázem ocitnou ve víru nečekaných událostí.

Další detektivky ze série s Joonou Linnou

Tyto události bez varování udeří plnou silou do „hypnotizérova“ života. Jeho syn zmizí a Erik je nucen postavit se tváří v tvář minulosti a vrátit se ve vzpomínkách do časů, kdy byl jeho profesionální život v ruinách a jeho manželství na pokraji zhroucení. Jedině tak má šanci svému synovi zachránit život.

Podle detektivního románu manželské dvojice Alexandera a Alexandry Ahndorilových, která píše pod pseudonymem Lars Kepler, vznikl v roce 2012 stejnojmenný film. O jeho režii se postaral Lasse Hallström. Hypnotizér je zároveň prvním dílem ze série případů detektiva Joony Linny.

Audioknihu čte Pavel Rímský.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Vyhrajte nový skládací iPhone Duo. Telefon, který je teď téměř nemožné získat

Internetová televize v hodnotě 1 460 Kč zdarma. Telly získáte na dva měsíce

Čaroděj ze země Oz míří na led. Na rodinný muzikál získáte vstupenky s 20% slevou

Utečte před sychravým podzimem. 10 tipů na luxusní wellness pobyty a termály
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Tisíc očí

555 Kč 333 Kč
Koupit
-40 %

Nejasné hranice

397 Kč 238 Kč
Koupit
-40 %

Páteční knihkupectví

369 Kč 221 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Manuel, Štefela, nebo někdo další? Atlet roku se blíží. Vyhrajte sportovní balíček

Atlet roku 2026

Světové zlato z haly, překonání letitého rekordu Jarmily Kratochvílové nebo dravý nástup mladé generace. Letošní...

Ošetřovatel získává tajemství umírajících vrahů. E-kniha Zpovědi zla zdarma

Zpovědi zla

Pracuje jako noční ošetřovatel a tvrdí, že vyslechl přiznání zločinců, o kterých se veřejně nemluví. Svěřili mu je...

Vyvraždila teenagerka svou rodinu? Temná e-kniha Poslední, co přežila zdarma

Poslední, co přežila

Thriller, který napsal americký spisovatel Riley Sager, odhaluje desítky let staré rodinné tajemství. Zavraždila...

Kultovní dílo americké queer poezie. E-kniha Sevření zdarma

Sevření

Americký básník Richard Siken se svou sbírkou Sevření z počátku milénia postaral o jednu z novodobých klasik poezie s...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.