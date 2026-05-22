Japonský příběh pro milovníky koček. E-kniha o magické kavárně zdarma

V Japonsku jsou kočky symbolem štěstí. Legenda praví, že pokud k nim budete vlídní, jednoho dne vám vaši laskavost oplatí. A pokud budete vlídní k té správné kočce, možná dostanete pozvánku do záhadné kavárny osvětlené zářivým kjótským úplňkem.
Nejde však o jen tak ledajaký podnik. Nemá stálé místo ani stálou provozní dobu, objevuje se na zdánlivě nahodilých adresách a zásadním způsobem ovlivňuje osudy mladých lidí, kteří se nacházejí na důležitých životních křižovatkách.
A navíc ji provozují kočky.
Zatímco si zákazníci pochutnávají na koláčích, kávě a čaji, kočky s nimi probírají jejich horoskopy, nabízejí jim záhadné rady a ukazují, kde ve svých životech sešli z cesty.
Román napsala populární japonská spisovatelka Mai Močizuki, která se narodila a vyrostla na Hokkaidu a nyní žije v Kjótu. Napsala celou řadu románů a románových sérií, které se dočkaly anime a manga adaptací.