Jelen, O5 a Radeček, Peter Nagy nebo Lenny. Hvězdný víkend v Lednici s dárkem

V pátek 16. srpna budou hvězdy festivalu kapely Jelen a O5 a Radeček. Ti začínají v 18:30, po nich po dvacáté hodině začíná koncert kapely Jelen. Peter Nagy a zpěvačka Lenny pak vystoupí v sobotu 17. srpna.

Lenny za své debutové album Hearts z roku 2016 získala pět Andělů a od té doby již patří ke stálicím tuzemské popové scény. Mezi její nejslavnější písničky patří live. laugh. cry, Hell.o či Figure It Out. Po osmé hodině v sobotu pak vystoupí Peter Nagy se skupinou Indigo. Diváci se mohou těšit na nejznámější skladby jako například Kristínka iba spí, Láska je tu s vami, Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostárneš, Aj tak sme frajeri, S nohami na stole a mnoho dalších.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud si od úterý 2. července do úterý 9. července zakoupíte přes zlaté tlačítko zde alespoň dvě vstupenky na jeden z koncertů Hvězdného víkendu, můžete vyhrát hodnotný dárek od partnerů festivalu, kterými jsou Manner a Chateau Valtice.

Losovat se bude celkem deset výherců, kteří přímo na koncertu získají hodnotný balíček.