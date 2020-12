Hubneme s iDNES Premium: Jak pít, jíst a spát? Také základní kardio cviky

Určitě to znáte, je večer a vy místo čerstvého lososa na špenátovém lůžku, dojídáte po dětech krupicovou kaši s kakaem a těšíte se na housku se salámem. Se dvěma malými dětmi se plány sypou cobydup.

Podle Davida je trik samozřejmě v sebedisciplíně, ale stejně tak pomáhá i příprava a plánování. Jídlo si vaří zásadně na několik dní dopředu, takže už nemusí nonstop řešit, co bude jíst.

Důležité je podle něj také to, jak vypadá jeho ráno. Hned po probuzení vypije sklenici vlažné vody s citronem. Ta mu doplní chybějící tekutiny, a navíc tak začne s pitným režimem hned od rána. Zatímco někdo se ospale navléká do nohavic a rukávů, David už 20 minut trénuje a cvičí. Vydatně se nasnídá, nejraději má vejce, šunku a sýr, a následně se odmění ledovou sprchou. Panečku, to je ráno.

Možná si říkáte, že vy na to čas nemáte, podle Davida je to ale opět o disciplíně a time managementu. Dělá vše pro to, aby strávil své ráno zdravě, protože moc dobře ví, že se mu to přes den vrátí. Má víc energie a vypadá i cítí se skvěle.