Hubneme s iDNES Premium: Videolekce pro vyrýsované břišní svaly, hýždě a stehna

Zacvičte si osvědčenou fitness klasiku. Mluvíme o zkracovačkách, prknu, squatech, výpadech a jejich variacích. Jakkoli to zní jednoduše, bude to pálit. Na co se ale můžete těšit, je pocit pevnějších stehen už po první lekci.

1 Zkracovačky

Ve videu s trenérem Davidem Racochou si dáme tři varianty tohoto základního cviku. První je klasická zkracovačka. Při ní je důležité přilnout bedry k zemi. Už jen tímto nastavením aktivujeme břišní svaly. Při samotném cvičení si pak dáváme pozor, abychom netlačili dlaněmi na hlavu. Lokty jsou otevřené, dlaně se jen zlehka dotýkají temene a pohyb provádíme s pocitem vytažené páteře. Bradu držíme od hrudníku. To abychom zapojili skutečně břicho a nepřetěžovali svaly krku.

Pak přijdou na řadu šikmé zkracovačky na šikmé břišní svaly. Při nich trup zvedáme střídavě k levému a pravému koleni.

Nakonec nastoupí obrácené zkracovačky, zaměřené na spodní břicho. Při nich zvedáme a spouštíme nohy. Horní polovina těla leží na podložce, paže jsou podél těla. Nohy pustíme dolů jen do té úrovně, kdy ještě udržíme bedra přilnutá k podložce.

2 Plank

V další části si dáme výdrž na předloktí. Aby bylo vaše „prkno“ co nejefektivnější, budou se vám hodit tyto tipy:

Ramena a lokty jsou pod sebou



Hlavu vytahujeme do dálky před sebe



Záda jsou rovná, nepropadáme se v bedrech



Pánev je v neutrální pozici nebo mírně podsazená



Pokud je pro nás pozice s rovnými zády příliš náročná, můžeme si trochu ulevit tím, že zvedneme hýždě výš



Pozor, nespojujeme dlaně, neproplétáme prsty, ulehčili bychom si tak práci

3 Squaty

Videolekci pro čtenáře Premium poskytlo Gymbee.cz Gymbee přináší neomezený online přístup k meditaci a relaxaci, józe, fitness, zdravotnímu cvičení s fyzioterapeuty, automasážím až po sebeobranu. Vybrat si můžete z mnoha lekcí dostupných 24/7 nebo si s nimi zacvičit i naživo při pravidelném live vysílání. Více najdete na www.gymbee.cz

Bez squatu se neobjede téměř žádná sestava zaměřená na pevné nohy a hýždě. My si jako první dáme klasický squat s chodidly na „větší šířku ramen“. V další variantě se rozkročíme ještě víc, a zacílíme tak na vnitřní stranu stehen. Poslední variantou je squat s výskokem pro ty, kteří se chtějí víc zadýchat a přidat do tréninku kardio složku.

I squat má svá pravidla. Především proto, abychom zbytečně nezatěžovali kolena. Jak v základní, tak v široké variantě jsou chodila pevně zapuštěná do země. Do dřepu jdeme přes paty. V opačném případě bychom totiž přepadávali dopředu a zatěžovali zmíněná kolena. Kolena také nepouštíme před špičky. U dřepu s výskokem se snažíme o šetrný výskok i dopad přes pružné špičky.

4 Výpad

Jsme ve finále. Ještě zvládnout výpad, ať nevypadneme z formy. Při výpadu držíme rovná záda, uvolněná ramena, díváme se před sebe. Stejně jako u squatu, i tady nepouštíme koleno před špičku a jdeme maximálně do pravého úhlu.