Vyšetřovatelka pátrá po vrazích vlastní sestry. Thriller v e-knize zdarma

Tracy Crosswhiteová dvacet let zpochybňuje fakta o zmizení své sestry Sáry a soud s údajným vrahem, který následoval. Nevěří, že Edmund House - již dříve usvědčený násilník, na něhož teď padla vina za Sářinu vraždu - je skutečný pachatel.
Když jí osud nabídne příležitost dosáhnout spravedlnosti, stává se Tracy detektivem na oddělení vražd v Seattlu a celý svůj další život zasvětí tomu, aby vypátrala sestřiny vrahy.
Jednoho dne jsou konečně objeveny Sářiny tělesné pozůstatky nedaleko jejich rodného městečka v pohoří Severní Kaskády ve státě Washington. Tracy je pevně rozhodnutá získat odpovědi na otázky, které ji tak dlouho trápily.
Při pátrání po skutečném vrahovi začne však odhalovat temná, dlouho střežená tajemství. Ta navždy změní její vztah k minulosti a otevřou dveře smrtícímu nebezpečí.
Autorem série o Tracy Crosswhiteové je americký spisovatel Robert Dugoni. Hned první kniha z této řady Hrob mé sestry se stala bestsellerem. Dugoni napsal také úspěšnou pětidílnou sérii o právníkovi Davidu Sloaneovi a další žádané romány.