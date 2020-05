Hříšnice: E-kniha plná vášně a touhy po pomstě se slevou 50 %

Diane, hraběnka z Cameronu zůstala po smrti manžela opuštěná, bez prostředků a v cizí zemi. Když tahle kráska s havraními vlasy málem propadne beznaději, potkává Olivera Warrena, markýze z Haybury.

Flirtující a nebezpečně přitažlivý Oliver je pro Dianu vším, čím pro ni manžel nebyl. Jejím přáním je alespoň na chvíli okusit pravou vášeň a užít si život. Utajený románek s Oliverem v ní probudí smyslnost a touhu… ale když ji milenec opustí, jediné, co Diane cítí, je nenávist a touha po pomstě!



Hraběnčin návrat do Londýna vyvolá ve společnosti rozruch. Najde si nového bohatého manžela, aby ji zabezpečil? Nebo bude truchlit a utápět se v žalu? Její rozhodnutí všechny překvapí - Diane totiž plánuje, že v rodinném sídle založí exkluzivní klub pro pány. Nikdo však není proměnou hraběnky šokován víc než Oliver.



Přestože hrozí, že Diane prozradí jeho tajemství, Oliver se rozhodne jí pomoci. Notorický hráč a sukničkář markýz z Haybury vloží své jmění do riskantního podniku, aniž by si uvědomoval, že ve hře je mnohem víc… Tentokrát je totiž v ohrožení jeho srdce.

Americká autorka Suzanne Enochová se ve svých románech nejčastěji zabývá obdobím regentské Anglie. Svůj debut Black Duke’s Prize vydala v roce 1995 a od té doby na něj navázala celou řadou úspěšných knih. Zatím poslední román It’s Getting Scot In Here jí vyšel v roce 2019.



