Vyhrajte pobyt v Hotelu Zochova chata. Dvě noci v horské divočině na Slovensku

Tento malebný hotel, vzdálený jen tři hodiny od Prahy, nabízí pro výherce dvě noci pro dva s plným přístupem do wellness centra. Takže, pokud toužíte po pauze od každodenního shonu, tahle soutěž by mohla být to pravé.

Hotel Zochova chata je doslova schovaný uprostřed přírody, což ocení každý, kdo má rád klidné prostředí, ale zároveň nechce obětovat pohodlí. Wellness centrum je moderně vybavené, s bazénem, saunami a vířivkami. A pokud máte rádi aktivní odpočinek, můžete si zacvičit ve fitku nebo si zahrát adventure golf.

Pro ty, kdo rádi vyrazí ven, nabízí okolní lesy a vinice spoustu možností, od pěší turistiky po cyklistiku, nebo dokonce rekreační horolezectví. A pokud si dáte pauzu, v hotelové restauraci vás čekají lokální dobroty pod taktovkou šéfkuchaře Petera Holce. Místní kuchyně se sice opírá o tradiční slovenská jídla, ale těšit se můžete i na sezónní speciality a vyhlášené steaky. Skvělé jídlo v kombinaci s nádherným výhledem do přírody je tady skoro na denním pořádku.

Co se týče ubytování, Zochova chata má k dispozici celkem 64 pokojů – od apartmánů až po dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje. Pokoje jsou prostorné a s výhledem na přírodu, což vám zajistí klid a pohodu, jakou si zasloužíte. A pokud hledáte místo pro svatbu, oslavu nebo firemní akci, hotel nabízí veškeré potřebné zázemí.

Více informací najdete na webu Hotelu Zochova chata.

Co získají členové iDNES Premium?

A teď k tomu hlavnímu – jak soutěžit? Stačí odpovědět na soutěžní otázku, která otestuje vaše zeměpisné znalosti a budete zařazeni do slosování. Na tři výherce čeká voucher na dvě noci pro dva s přístupem do wellness centra.

Zkuste své štěstí a vydejte se na odpočinkový výlet do slovenské přírody.