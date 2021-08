Chcete zažít ideální prázdniny s dětmi? Na hory do hotelu Kamzík s výhodami

Hotel Kamzík leží v malebné chráněné krajinné oblasti Jeseníky v blízkosti rozlehlých skiareálů a turistických stezek. Jak v zimě, tak v létě tu tedy zažijte spoustu zábavy a nadýcháte se čerstvého horského vzduchu. Je to ideální místo na prázdniny, zejména pak s dětmi.

Právě pro rodiny s dětmi poskytuje hotel Kamzík speciální letní balíček, díky kterému zažijete spoustu zážitků, relaxace, pohody i hory dobrého jídla a pití v hotelové restauraci s letní zahrádkou.



Hotel Kamzík poskytuje široké zázemí pro zábavu dětí i dospělých. Můžete se těšit na All inclusive program s neomezenou konzumací nápojů, vstup do unikátního wellness centra přímo v lese, na dětské hřiště s lanovým centrem i oblíbené venkovní dětské atrakce, do profesionálního fitness. A navíc na čistou přírodu CHKO Jeseníky.

V Jeseníkách nenajdete lepší wellness zázemí, které spojíte s aktivním pohybem. Přijeďte na prázdniny s celou rodinou do hotelu Kamzík. Nabídka platí od 27. 6. do 3. 9. 2021, pobyt je možný vždy v týdnu s příjezdem v neděli a odjezdem v pátek.

Venkovní vířivky u hotelu Kamzík

V ceně balíčku jsou zahrnuty dvě děti do 18 let zdarma včetně all inclusive programu. Ubytování pro dva dospělé a dvě děti vychází na 6 dní na 19 991 Kč. All inclusive program zahrnuje bohatou snídani formou bufetu, oběd a bohatou večeři formou rautu. Také neomezenou konzumaci jakostního vína a piva Kozel i vybraných nealko nápojů. Samozřejmostí je neomezený vstup do wellness komplexu, kde je finská sauna, infra sauna a parní sauna uvnitř, venku pak dvě vířivky s výhledem do lesa, relaxační místnost s terasou, přírodní ochlazovací jezírko a dvě sauny i venku.

Bližší informace o balíčku najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Při rezervaci s unikátním kódem pro členy iDNES Premium navíc získáte vstup na venkovní dětské atrakce před hotelem Kamzík, kde je nafukovací hrad, bungee trampolína, obří trampolína, velká klouzačka a také dětské lanové centrum. Vstup tam stojí 500 Kč za dítě, takže s dvěma dětmi ušetříte 1000 Kč.

Jak získám vstupy na dětské atrakce zdarma? Vygenerujte si přes zlaté tlačítko svůj unikátní kód



Pokračujte na rezervaci



Při rezervaci zadejte zkopírovaný kód do kolonky PROMO KÓD



Dokončete rezervací a získáte poukaz na vstup na venkovní atrakce pro 2 děti