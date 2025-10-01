  • Středa 1. října 2025 Igor

Patří vaše dítka mezi ta, která chtějí před spaním slyšet hrůzostrašné historky? Pak je zajisté potěší příběhy z Hororové čítanky od Jana Nejedlého, ve které není nouze o celou řadu děsuplných postaviček. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Hororová čítanka | foto: OneHotBook

Alenka pořád naléhala, aby jí táta před usnutím vyprávěl horory, až se vytasil s celou sbírkou folklorních hrůzostrašností. Řádí v ní nejen osvědčená dvojka Černá ruka a Černá noha, ale i vrahoun číhající před Lidlem na Černém Mostě.

spisovatel Jan Nejedlý
Hororová čítanka
Zkrátka černý humor takové ráže, až z něj budete nadskakovat jako popcorn v mikrovlnce. Kdyby to přesto nestačilo, vybafnou na vás umrlci, upíři, zombíci i krvelačné domácí spotřebiče, načež zkázu dokoná zlatý hřeb do rakve nadějí: příšerná žákajda.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Vždyť svět včetně všemožných internetů je děsivé místo, kde není nouze o stvůry, nestvůry, fantomy i jiné fujtajbly, co se nám sápou po hrdle, prahnou po našem srdci a především nám chtějí polechtat bránici.

Hororová čítanka je doporučená pro bujné hrůzožrouty od pěti let. „Užívejte lžičku před spaním, při chronické rozjívenosti po každém jídle, v případě nutnosti i po večerce na letním táboře. Pozor: podávat výhradně potmě!“ shrnuje vydavatel.

Audioknihu čtou Jana Stryková a Matouš Ruml.

Pro děti, co se chtějí bát. Audiokniha Hororová čítanka s 40% slevou

