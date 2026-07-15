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Geniální šílenec vraždí pomocí elektřiny. Audiokniha Hořící drát s 40% slevou

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  6:21aktualizováno  16. července 11:19

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Hořící drát | foto: OneHotBook

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Postavu vyšetřovatele Lincolna Rhymea nejvíce proslavil bestseller Sběratel kostí, který uspěl v knižní i filmové podobě. Série o případech tohoto osobitého detektiva však vychází dodnes. Devátý díl Hořící drát mohou uživatelé iDNES Premium získat v audioknize se 40% slevou.

Myslíte si, že jste doma v bezpečí? Jen se rozhlédněte - každá zásuvka, každý spotřebič a každý kabel se může stát v rukou geniálního šílence vražednou zbraní. Právě takovému neviditelnému útoku nyní čelí obyvatelé New Yorku a Lincoln Rhyme má jen velmi málo času, než celé město lehne popelem.

Jeffery Deaver
Hořící drát
2 fotografie

Vrah, který si říká Raymond Galt, totiž nepotřebuje pistole ani výbušniny. Rozumí elektřině lépe než ti, kteří ji vyrábějí, a prostřednictvím rozvodné sítě dokáže proměnit obyčejný autobus v elektrické křeslo a kancelářskou budovu v rozžhavenou pec.

Geniální vyšetřovatel a jeho partnerka Amelia Sachsová stojí proti nepříteli, který se pohybuje rychlostí světla. Zatímco detektivka riskuje život v temných podzemních tunelech plných bzučících transformátorů, kriminalista upoutaný na invalidní vozík se v domácí laboratoři snaží rozluštit vrahův smrtící algoritmus.

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A jako by to nestačilo, ze stínů se vrací jeho nejděsivější protivník - Hodinář!

V devátém díle své populární krimi série s Lincolnem Rhymem se Jeffery Deaver pustil do tématu, které je pro moderní civilizaci noční můrou. Na elektřinu se budete po poslechu tohoto příběhu koukat s respektem a nejspíš i trochou paranoie.

Audioknihu čte Jan Vondráček.

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