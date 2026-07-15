Geniální šílenec vraždí pomocí elektřiny. Audiokniha Hořící drát s 40% slevou

Myslíte si, že jste doma v bezpečí? Jen se rozhlédněte - každá zásuvka, každý spotřebič a každý kabel se může stát v rukou geniálního šílence vražednou zbraní. Právě takovému neviditelnému útoku nyní čelí obyvatelé New Yorku a Lincoln Rhyme má jen velmi málo času, než celé město lehne popelem.
Vrah, který si říká Raymond Galt, totiž nepotřebuje pistole ani výbušniny. Rozumí elektřině lépe než ti, kteří ji vyrábějí, a prostřednictvím rozvodné sítě dokáže proměnit obyčejný autobus v elektrické křeslo a kancelářskou budovu v rozžhavenou pec.
Geniální vyšetřovatel a jeho partnerka Amelia Sachsová stojí proti nepříteli, který se pohybuje rychlostí světla. Zatímco detektivka riskuje život v temných podzemních tunelech plných bzučících transformátorů, kriminalista upoutaný na invalidní vozík se v domácí laboratoři snaží rozluštit vrahův smrtící algoritmus.
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A jako by to nestačilo, ze stínů se vrací jeho nejděsivější protivník - Hodinář!
V devátém díle své populární krimi série s Lincolnem Rhymem se Jeffery Deaver pustil do tématu, které je pro moderní civilizaci noční můrou. Na elektřinu se budete po poslechu tohoto příběhu koukat s respektem a nejspíš i trochou paranoie.
Audioknihu čte Jan Vondráček.