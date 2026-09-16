Narazí lidstvo v oceánu na jinou inteligenci? Sci-fi audiokniha Hora v moři zdarma

Chobotnice jsou samotáři. Jejich dospělý život začíná osamělým oceánským bloumáním, dokud se neusadí v místech, kam je zanesl proud. Přestože se vyznačují vysokou inteligencí, nevytvářejí společenství ani kultury, dokonce ani nekomunikují s ostatními příslušnicemi svého druhu.
Anebo je všechno jinak? Když bioložka Ha Nguyenová, jež se celý život věnuje výzkumu vědomí hlavonožců, dostane příležitost zkoumat zvláštní chobotnice v rezervaci u vietnamského souostroví Con Dao, neváhá ani na okamžik.
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S androidem Evrimem, který je prvním a možná i posledním zástupcem umělé inteligence na planetě, postupně proniká do tajů neprobádaného života.
Dokážou se lidé dorozumět s jiným živočišným druhem, aniž by to mělo vliv na citlivý podmořský ekosystém? A co když objekty jejich výzkumu nebudou nakloněny přátelskému dialogu?
Za fascinující spekulativní sci-fi román o konfrontaci s neznámem, hranicích lidského poznání i sebedestruktivitě člověka získal kanadský autor Ray Nayler cenu Locus za nejlepší debut roku 2023.
Audioknihu čte Klára Suchá.