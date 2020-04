Holky fotbal nehrajou: Drama o boji proti předsudkům k vidění zdarma

Jak to bylo se ženským fotbalem I když první zmínky o zapojení žen do míčových sportů se datují už do dvanáctého století, k profesionalizaci fotbalu v dámském provedení vedla dlouhá cesta. V USA byl klíčový rok 1972, kdy vyšel zákon stanovující, že ženský studentský sport má být finančně stejně podporován jako ten mužský. Američanky se díky tomu později staly fotbalovou velmocí, čtyřikrát získaly titul mistryň světa a opanovaly i Olympijské hry. První zcela profesionální ženská liga vznikla v Japonsku v roce 1989, o dva roky později se konal premiérový světový šampionát.