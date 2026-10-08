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Sparta proti vicemistrovi. Vyhrajte vstupenky na hokejové utkání s Třincem

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  16:01
Třinecký útočník Andrej Nestrašil se pokouší projít mezi sparťany Michalem...

Třinecký útočník Andrej Nestrašil se pokouší projít mezi sparťany Michalem Řepíkem a Davidem Němečkem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

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Pražskou Spartu čeká v neděli 18. října další atraktivní domácí duel. Do O2 areny přijedou od 16:00 třinečtí Oceláři, úřadující vicemistři extraligy a tým, se kterým mají Pražané v posledních letech bohatou historii vyřazovacích bojů. Právě Sparta totiž před rokem a půl ukončila dlouhou mistrovskou vládu Slezanů. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Souboj Sparty s Třincem patří v posledních letech k nejzajímavějším extraligovým bitvám. Ještě na jaře 2025 vstupovali Oceláři do play-off jako vítězové pěti předchozích dokončených ročníků a téměř sedm let ve vyřazovacích bojích nepoznali přemožitele. Jejich mimořádnou sérii zastavila právě Sparta, která tehdejší čtvrtfinále ovládla 4:1 na zápasy a ukončila třineckou šňůru sedmnácti vítězných sérií play-off.

Třinec však na bolestivé vyřazení zareagoval velmi rychle. Už v následující sezoně se vrátil mezi absolutní extraligovou špičku a znovu dokráčel až do finále. V něm sice nakonec podlehl Pardubicím a získal stříbrné medaile, potvrdil ale, že ani konec mimořádné mistrovské série neznamenal konec jeho ambicí.

Třinecký útočník Martin Růžička nahání sparťanského Kryštofa Hrabíka.

Výrazný podíl na návratu Ocelářů do finále měl také trenér Boris Žabka. Ten převzal mužstvo na konci prosince 2025 po odchodu Zdeňka Motáka a během své první sezony v roli extraligového hlavního kouče dovedl Třinec až k vicemistrovskému titulu. V aktuálním ročníku už vede tým od samotného začátku.

Také poslední vzájemná bilance ukazuje, jak vyrovnaný souboj lze očekávat. V základní části minulé sezony si oba celky připsaly po dvou vítězstvích. Sparta doma zvítězila 5:2 a uspěla také v Třinci 2:1, Oceláři naopak vyhráli v O2 areně 4:1 a poslední vzájemný duel na svém ledě ovládli 5:3.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec. Utkání 12. kola extraligy se odehraje v neděli 18. října od 16:00 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

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