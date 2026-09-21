Zlomí Motor téměř pětileté prokletí O2 areny? Hrajte o vstupenky na hokejovou Spartu

Budějovické hokejisty totiž nečeká v hlavním městě vůbec lehký úkol. Spartu na jejím ledě naposledy dokázali porazit na začátku ledna roku 2022. Od té chvíle Pražané vyhráli všech dvanáct soutěžních domácích vzájemných zápasů v řadě, a to včetně play-off. V předloňské sezoně zde Motor utrpěl debakl 1:8 a následně prohrál také divokou přestřelku 5:7. Na výhru tak v Praze čeká bezmála pět let.
Zápas bude mít navíc velmi silný osobní podtext pro asistenta českobudějovického trenéra Valdemara Jiruše. Ten se do O2 areny vrací jen několik měsíců po svém odchodu z realizačního týmu Sparty. S pražským klubem jej navíc pojí i mistrovský titul, který se Spartou vybojoval jako hráč v sezoně 2001/02.
Nová éra s mistrem světa
Po vyřazení v loňském předkole play-off prošel Motor přes léto výraznou proměnou. Tým převzal nový sportovní ředitel Václav Nedorost a na střídačku se postavil jako hlavní kouč Róbert Petrovický, mistr světa se Slovenskem z roku 2002. Nově budovaný kádr se může opřít o výrazné letní posily, mezi kterými vyčnívá především reprezentační obránce a mistr světa z domácího šampionátu 2024 Tomáš Kundrátek. V útoku pak dál operuje Róbert Lantoši, kterého fanoušci zvolili nejlepším hráčem Motoru minulé sezony.
Jihočechům se vstup do soutěže zatím daří a body dokázali vytěžit z každého ze svých prvních tří zápasů. Zda se jejich zlepšená obranná hra dokáže prosadit i proti sparťanské ofenzivě a zlomit tak dlouhé čekání na venkovní výhru, zjistíme hned první říjnový den.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – Banes Motor České Budějovice. Utkání se odehraje ve čtvrtek 1. října od 18:30 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.