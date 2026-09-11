První domácí duel sezony. Vyhrajte lístky na hokejovou Spartu s Boleslaví do O2 areny

Oba celky vstupují do začátku sezony s jasným cílem vylepšit dojmy z uplynulého ročníku, i když z naprosto odlišných startovních pozic. Zatímco Sparta loni dokráčela až do semifinále, kde po obrovské bitvě podlehla pozdějšímu mistrovi z Pardubic až v rozhodujícím sedmém utkání, Boleslav zažila výsledkový i ofenzivní propadák. Skončila na třináctém místě, mimo brány play-off, a v základní části vstřelila nejméně branek z celé extraligy.
Nová krev na střídačce a letní varování
Na loňské trápení reagovali ve městě automobilů změnami v trenérském štábu. Pozici hlavního kouče převzal Petr Haken, jemuž na střídačce asistují František Ptáček a Jakub Klepiš. Právě Klepiš se do role trenéra přesunul prakticky okamžitě po ukončení své bohaté hráčské kariéry. První varování pro Spartu přišlo už během léta. Přestože Pražané loni Bruslaře porazili ve všech čtyřech vzájemných duelech a doma s nimi v lize neprohráli od jara 2021, srpnový přípravný zápas v Poděbradech ovládl středočeský celek poměrem 3:1.
Ani Pražané však přes léto nezaháleli a do sezony, ve které chtějí konečně prolomit čekání na titul, vyrukovali s novým trenérským štábem v čele s Patrikem Augustou a jeho asistenty Ladislavem Šmídem a Tomášem Netíkem. Tým navíc ohlásil výrazné posily do útoku. Ze Švýcarska se vrátil Jiří Sekáč a ofenzivu vyztužil také Matěj Blümel, který se vrací po čtyřech sezonách v zámoří se zkušenostmi z AHL i NHL.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav. Utkání se odehraje v úterý 22. září od 18:30 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.