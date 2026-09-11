  • Pátek 11. září 2026 Denisa

První domácí duel sezony. Vyhrajte lístky na hokejovou Spartu s Boleslaví do O2 areny

Autor:
  12:11
Miroslav Forman si kryje kotouč před Janem Stránským.

Miroslav Forman si kryje kotouč před Janem Stránským. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jakub Konečný padá před brankářem Janem Růžičkou.
Zack Kassian rozdává rány.
Kryštof Hrabík úspěšně tečuje kotouč před Janem Růžičkou.
O2 aréna před začátkem druhé třetiny zápasu Sparty s Mladou Boleslaví.
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Nová hokejová sezona je tady a pražskou Spartu čeká po úvodních venkovních tripech první domácí představení. V rámci třetího kola Tipsport extraligy přivítá v úterý 22. září od 18:30 na ledě O2 areny tým BK Mladá Boleslav. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o vstupenky.

Oba celky vstupují do začátku sezony s jasným cílem vylepšit dojmy z uplynulého ročníku, i když z naprosto odlišných startovních pozic. Zatímco Sparta loni dokráčela až do semifinále, kde po obrovské bitvě podlehla pozdějšímu mistrovi z Pardubic až v rozhodujícím sedmém utkání, Boleslav zažila výsledkový i ofenzivní propadák. Skončila na třináctém místě, mimo brány play-off, a v základní části vstřelila nejméně branek z celé extraligy.

Nová krev na střídačce a letní varování

Na loňské trápení reagovali ve městě automobilů změnami v trenérském štábu. Pozici hlavního kouče převzal Petr Haken, jemuž na střídačce asistují František Ptáček a Jakub Klepiš. Právě Klepiš se do role trenéra přesunul prakticky okamžitě po ukončení své bohaté hráčské kariéry. První varování pro Spartu přišlo už během léta. Přestože Pražané loni Bruslaře porazili ve všech čtyřech vzájemných duelech a doma s nimi v lize neprohráli od jara 2021, srpnový přípravný zápas v Poděbradech ovládl středočeský celek poměrem 3:1.

Kryštof Hrabík bojuje o kotouč po buly s mladoboleslavským Alešem Čechem.

Ani Pražané však přes léto nezaháleli a do sezony, ve které chtějí konečně prolomit čekání na titul, vyrukovali s novým trenérským štábem v čele s Patrikem Augustou a jeho asistenty Ladislavem Šmídem a Tomášem Netíkem. Tým navíc ohlásil výrazné posily do útoku. Ze Švýcarska se vrátil Jiří Sekáč a ofenzivu vyztužil také Matěj Blümel, který se vrací po čtyřech sezonách v zámoří se zkušenostmi z AHL i NHL.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – BK Mladá Boleslav. Utkání se odehraje v úterý 22. září od 18:30 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

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