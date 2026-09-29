  • Úterý 29. září 2026 Michal

Odplata za vyřazení. Vyhrajte lístky na hokejový šlágr mezi Spartou a Kometou

Autor:
  14:54
Michal Gulaši z Brna (klečí) blokuje jednu z mnoha střel Sparty v semifinále...

Michal Gulaši z Brna (klečí) blokuje jednu z mnoha střel Sparty v semifinále extraligy. (5. dubna 2025) | foto: ČTK

Brněnští hokejisté (zleva) Libor Zábranský a Michal Postava dostávají puk od...
Jakub Konečný překonává brněnského gólmana Dominika Furcha.
Zleva Petr Holík z Brna, padající brankář brankář Sparty Alexander Salák a...
Brankář Sparty Alexander Salák zasahuje proti brněnské střele, kterou se snaží...
17 fotografií

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Pražskou Spartu čeká ve čtvrtek 8. října jeden z nejatraktivnějších zápasů podzimu. Do O2 areny dorazí brněnská Kometa, se kterou mají Pražané v posledních letech nevyřízené účty, ať už jde o bolestivé vyřazení z play-off nebo nepříznivou bilanci z minulé sezony. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky na tento hokejový duel.

Souboj pražské Sparty s brněnskou Kometou tradičně slibuje bouřlivou kulisu a vysoce vypjatý hokej. Domácí celek navíc půjde do nadcházejícího utkání s obrovskou motivací a touhou soupeři oplatit nedávné nezdary.

Bolestivé play-off i nepříznivá bilance

Sparta má svému tradičnímu rivalovi rozhodně co vracet. Ta nejsilnější vzpomínka se váže k dubnu roku 2025, kdy Kometa právě v O2 areně vyhrála rozhodující sedmé semifinále, ukončila Pražanům sezonu a následně dokráčela k mistrovskému titulu. Ani v uplynulém ročníku se však sparťanům proti Brnu nedařilo. Kometa v základní části zvládla hned tři ze čtyř vzájemných utkání a potvrdila, že na Pražany v poslední době umí najít recept.

A je hotovo. Sparta dokonala obrat proti Kometě gólem v prodloužení.

Oba týmy navíc vstoupily do letošního ročníku s obměněným realizačním týmem. Zatímco sparťanskou střídačku diriguje Patrik Augusta, v Brně se na pozici hlavního kouče vrátil strůjce dřívějších mistrovských úspěchů Libor Zábranský. Kometa přes léto také výrazně zasáhla do kádru a přivedla zajímavá jména v čele s bývalým hráčem NHL Lukem Witkowským.

Mimořádně pikantní náboj pak bude mít zápas již tradičně pro sparťanského obránce Jakuba Krejčíka. Pro produktivního beka půjde o duel proti klubu, se kterým v letech 2017 a 2018 slavil zisk dvou extraligových titulů.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Kometa Brno. Utkání devátého kola extraligy se odehraje ve čtvrtek 8. října od 18:30 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:

Očekávaná revoluce od Applu je tu. Vyhrajte skládací telefon iPhone Duo

Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Slavný filozof Harari vystoupí v Praze. Hrajte o VIP vstupenky na prestižní konferenci

Digitální předplatné 20 titulů včetně MF DNES v rámci iDNES Premium
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Temná detektivka plná násilí. Audiokniha Pět kajícných s 50% slevou

Pět kajícných

Detektivní příběh s thrillerovými prvky od sokolovského autora Jaroslava Částky přináší peprný jazyk, ironii i černý...

Odplata za vyřazení. Vyhrajte lístky na hokejový šlágr mezi Spartou a Kometou

Michal Gulaši z Brna (klečí) blokuje jednu z mnoha střel Sparty v semifinále...

Pražskou Spartu čeká ve čtvrtek 8. října jeden z nejatraktivnějších zápasů podzimu. Do O2 areny dorazí brněnská Kometa,...

Čtyři ženy se setkají na Kouzelné Riviéře. Letní román v e-knize zdarma

Kouzelná Riviéra

Román Kouzelná Riviéra od Jennifer Bohnet poslouží jako ideální oddechové čtení na dovolenou. Odehrává se v půvabném...

Vyhořelý detektiv se v Irsku vrací do akce. Audiokniha Slídil se 40% slevou

Slídil

Na irském venkově chtěl stárnoucí vyšetřovatel najít klid, místo toho musí řešit další zapeklitý případ. Kriminální...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde