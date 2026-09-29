Odplata za vyřazení. Vyhrajte lístky na hokejový šlágr mezi Spartou a Kometou

Souboj pražské Sparty s brněnskou Kometou tradičně slibuje bouřlivou kulisu a vysoce vypjatý hokej. Domácí celek navíc půjde do nadcházejícího utkání s obrovskou motivací a touhou soupeři oplatit nedávné nezdary.
Bolestivé play-off i nepříznivá bilance
Sparta má svému tradičnímu rivalovi rozhodně co vracet. Ta nejsilnější vzpomínka se váže k dubnu roku 2025, kdy Kometa právě v O2 areně vyhrála rozhodující sedmé semifinále, ukončila Pražanům sezonu a následně dokráčela k mistrovskému titulu. Ani v uplynulém ročníku se však sparťanům proti Brnu nedařilo. Kometa v základní části zvládla hned tři ze čtyř vzájemných utkání a potvrdila, že na Pražany v poslední době umí najít recept.
Oba týmy navíc vstoupily do letošního ročníku s obměněným realizačním týmem. Zatímco sparťanskou střídačku diriguje Patrik Augusta, v Brně se na pozici hlavního kouče vrátil strůjce dřívějších mistrovských úspěchů Libor Zábranský. Kometa přes léto také výrazně zasáhla do kádru a přivedla zajímavá jména v čele s bývalým hráčem NHL Lukem Witkowským.
Mimořádně pikantní náboj pak bude mít zápas již tradičně pro sparťanského obránce Jakuba Krejčíka. Pro produktivního beka půjde o duel proti klubu, se kterým v letech 2017 a 2018 slavil zisk dvou extraligových titulů.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Kometa Brno. Utkání devátého kola extraligy se odehraje ve čtvrtek 8. října od 18:30 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.