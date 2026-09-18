V bitvě semifinalistů přivítá Sparta Karlovy Vary. Vyhrajte s námi vstupenky

Diváky v O2 areně čeká atraktivní souboj dvou celků, které v minulé sezoně dokráčely shodně až mezi nejlepší čtyřku. Zatímco Sparta loni v semifinále podlehla po velké bitvě pozdějšímu mistrovi z Pardubic, Karlovy Vary prožily z historického hlediska ještě výjimečnější ročník.
Energie v základní části ziskem 87 bodů vytvořila klubový rekord, v předkole vyřadila Vítkovice a ve čtvrtfinále si v sedmi zápasech poradila s Libercem. Stopku jí vystavil až Třinec. Západočeši tak slavili zisk historicky prvních bronzových medailí a zároveň největší týmový úspěch od mistrovského titulu v roce 2009. Zatímco do nové sezony Sparta vyrukovala s novým trenérským štábem Patrika Augusty, ve Varech po velkém úspěchu vsadili na kontinuitu a dál rozvíjejí úspěšný projekt pod vedením trenéra Pavla Patery.
Pro Spartu představují Karlovy Vary dlouhodobě mimořádně nepříjemného soupeře. Nejenže byla loňská vzájemná bilance naprosto vyrovnaná, ale Energie navíc v nedávné minulosti našla na holešovickou arénu překvapivý recept. Od října 2023 v ní Pražany porazila dokonce pětkrát v řadě, než Sparta tuto nepopulární sérii loni v prosinci rázně ukončila.
Varování pro svěřence Patrika Augusty přišlo i krátce před startem tohoto ročníku. Pouhých osmnáct dní před ligovým duelem se oba celky střetly v generálce a karlovarští hokejisté po samostatných nájezdech slavili výhru 3:2.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary. Utkání se odehraje v pondělí 28. září od 16:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.