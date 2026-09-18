  • Pátek 18. září 2026 Kryštof

V bitvě semifinalistů přivítá Sparta Karlovy Vary. Vyhrajte s námi vstupenky

Autor:
  11:15
Jiří Černoch z Karlových Varů v souboji se sparťanem Davidem Vitouchem.

Jiří Černoch z Karlových Varů v souboji se sparťanem Davidem Vitouchem. | foto: ČTK

Jan Bambula (vlevo) svádí pěstní souboj s Filipem Chlapíkem.
Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...
Filip Chlapík se pere s Janem Bambulou.
Hráči Karlových Varů se radují z úvodního gólu proti Spartě.
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Pražskou Spartu čeká v pondělí 28. září náročná domácí prověrka. Na led O2 areny dorazí od 16:00 HC Energie Karlovy Vary, bronzový tým minulé sezony. Pražané navíc mají soupeři co vracet, v generálce na letošní ročník totiž Západočechům těsně podlehli. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Diváky v O2 areně čeká atraktivní souboj dvou celků, které v minulé sezoně dokráčely shodně až mezi nejlepší čtyřku. Zatímco Sparta loni v semifinále podlehla po velké bitvě pozdějšímu mistrovi z Pardubic, Karlovy Vary prožily z historického hlediska ještě výjimečnější ročník.

Energie v základní části ziskem 87 bodů vytvořila klubový rekord, v předkole vyřadila Vítkovice a ve čtvrtfinále si v sedmi zápasech poradila s Libercem. Stopku jí vystavil až Třinec. Západočeši tak slavili zisk historicky prvních bronzových medailí a zároveň největší týmový úspěch od mistrovského titulu v roce 2009. Zatímco do nové sezony Sparta vyrukovala s novým trenérským štábem Patrika Augusty, ve Varech po velkém úspěchu vsadili na kontinuitu a dál rozvíjejí úspěšný projekt pod vedením trenéra Pavla Patery.

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

Pro Spartu představují Karlovy Vary dlouhodobě mimořádně nepříjemného soupeře. Nejenže byla loňská vzájemná bilance naprosto vyrovnaná, ale Energie navíc v nedávné minulosti našla na holešovickou arénu překvapivý recept. Od října 2023 v ní Pražany porazila dokonce pětkrát v řadě, než Sparta tuto nepopulární sérii loni v prosinci rázně ukončila.

Varování pro svěřence Patrika Augusty přišlo i krátce před startem tohoto ročníku. Pouhých osmnáct dní před ligovým duelem se oba celky střetly v generálce a karlovarští hokejisté po samostatných nájezdech slavili výhru 3:2.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary. Utkání se odehraje v pondělí 28. září od 16:00 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

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V bitvě semifinalistů přivítá Sparta Karlovy Vary. Vyhrajte s námi vstupenky

Jiří Černoch z Karlových Varů v souboji se sparťanem Davidem Vitouchem.

Pražskou Spartu čeká v pondělí 28. září náročná domácí prověrka. Na led O2 areny dorazí od 16:00 HC Energie Karlovy...

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