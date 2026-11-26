Když se v dubnu 2016 utkaly Sparta s Libercem ve finále extraligy, měli za sebou Bílí Tygři mimořádnou sezonu. Ovládli základní část a v prvních dvou sériích play-off neztratili ani jeden zápas. Pražané jim sice ve finále ukončili sérii čtrnácti vítězství v řadě a ujali se vedení 2:1 na zápasy, Severočeši však následující tři duely ovládli. O jejich premiérovém titulu rozhodl gól v 86. minutě šestého finále na ledě O2 areny.
Tehdejší spoluhráči dnes stojí proti sobě
Mezi pamětníky slavného finále patří i dvě výrazné osobnosti současné extraligy. Sparťanský útočník Michal Řepík tehdy oblékal liberecký dres a ve finálové sérii se hned několikrát střelecky prosadil proti klubu, v němž hokejově vyrůstal. Jeho tehdejším spoluhráčem byl obránce Radim Šimek, který se po letech strávených v zámoří vrátil pod Ještěd, stal se kapitánem Bílých Tygrů a letos s klubem prodloužil smlouvu až do roku 2030. Liberecké prostředí velmi dobře zná i současný trenér Sparty Patrik Augusta. U Bílých Tygrů strávil pět sezon, z toho čtyři v roli hlavního kouče.
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Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec. Utkání 26. kola Tipsport extraligy se odehraje v neděli 6. prosince od 16:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.