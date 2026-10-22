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Z baráže do nové éry. Vyhrajte vstupenky na hokejovou Spartu s Litvínovem

Autor:
  13:22
Útočník Litvínova David Kämpf.

Útočník Litvínova David Kämpf. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

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Pražskou Spartu čeká v neděli 1. listopadu další domácí extraligový duel. Od 16:00 přivítá v O2 areně Litvínov, který se během několika měsíců proměnil z týmu bojujícího o samotné přežití mezi elitou v ambiciózní mužstvo vedené jednou z největších legend českého hokeje. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o dvě vstupenky.

Minulá sezona byla pro severočeský klub mimořádně těžká. Litvínov zakončil základní část na posledním čtrnáctém místě a extraligovou příslušnost musel zachraňovat až v baráži proti Jihlavě. Klíčovou sérii nakonec zvládl poměrem 4:1 na zápasy a hrozbu sestupu odvrátil.

Litvínov převzala klubová legenda

V nejtěžší chvíli se k mužstvu vrátil Robert Reichel, olympijský vítěz z Nagana a jedna z nejvýraznějších postav litvínovské historie. Po úspěšně zvládnuté záchraně dostal důvěru i pro nový ročník a stal se hlavním trenérem Vervy.

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně vést jako trenér.

Výraznou obměnou prošel přes léto samotný kádr. Největší posilou se stal mistr světa David Kämpf, který se vrátil do české extraligy po devíti sezonách strávených v zámoří. V NHL odehrál přes pět set zápasů a na severu Čech se v jedné kabině znovu potkal s dlouholetými kamarády Ondřejem a Davidem Kašovými.

Sparta však v poslední době dokáže na černožlutého soupeře nacházet recept. V minulé základní části vyhrála tři ze čtyř vzájemných duelů a úspěšně zvládla i první střet v aktuální sezoně. V září zvítězila na litvínovském ledě 4:1, když se dvakrát prosadil Michal Řepík a další branky přidali Jakub Krejčík s Jiřím Sekáčem.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC VERVA Litvínov. Utkání 17. kola extraligy se odehraje v neděli 1. listopadu od 16:00 v pražské O2 areně.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.

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Z baráže do nové éry. Vyhrajte vstupenky na hokejovou Spartu s Litvínovem

Útočník Litvínova David Kämpf.

Pražskou Spartu čeká v neděli 1. listopadu další domácí extraligový duel. Od 16:00 přivítá v O2 areně Litvínov, který...

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