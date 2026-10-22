Z baráže do nové éry. Vyhrajte vstupenky na hokejovou Spartu s Litvínovem

Minulá sezona byla pro severočeský klub mimořádně těžká. Litvínov zakončil základní část na posledním čtrnáctém místě a extraligovou příslušnost musel zachraňovat až v baráži proti Jihlavě. Klíčovou sérii nakonec zvládl poměrem 4:1 na zápasy a hrozbu sestupu odvrátil.
Litvínov převzala klubová legenda
V nejtěžší chvíli se k mužstvu vrátil Robert Reichel, olympijský vítěz z Nagana a jedna z nejvýraznějších postav litvínovské historie. Po úspěšně zvládnuté záchraně dostal důvěru i pro nový ročník a stal se hlavním trenérem Vervy.
Výraznou obměnou prošel přes léto samotný kádr. Největší posilou se stal mistr světa David Kämpf, který se vrátil do české extraligy po devíti sezonách strávených v zámoří. V NHL odehrál přes pět set zápasů a na severu Čech se v jedné kabině znovu potkal s dlouholetými kamarády Ondřejem a Davidem Kašovými.
Sparta však v poslední době dokáže na černožlutého soupeře nacházet recept. V minulé základní části vyhrála tři ze čtyř vzájemných duelů a úspěšně zvládla i první střet v aktuální sezoně. V září zvítězila na litvínovském ledě 4:1, když se dvakrát prosadil Michal Řepík a další branky přidali Jakub Krejčík s Jiřím Sekáčem.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hokejový zápas HC Sparta Praha – HC VERVA Litvínov. Utkání 17. kola extraligy se odehraje v neděli 1. listopadu od 16:00 v pražské O2 areně.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je klub HC Sparta Praha.